No Brasil, 90% das empresas têm perfil familiar. A informação é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essas empresas familiares respondem por mais da metade do Produto Interno Bruto (PIB). No entanto, segundo levantamento do Banco Mundial, 30% dessas empresas familiares chegam até a terceira geração e apenas metade delas sobrevive.

Por isso, a Academia de Líderes do IEL Paraná apresenta o Programa de Sucessão e Governança, voltado a empresários e futuros sucessores de empresas ou indústrias. Desenvolvido em parceria com a Falconi, referência nacional em consultoria de gestão empresarial, o programa do Sistema Fiep, por meio do IEL Paraná, visa preparar os responsáveis pelas decisões estratégicas das organizações, promovendo boas práticas de governança e sucessão.

O Programa será ministrado Márcio Roldão, Thiago Mascarenhas e Ana Gusmão, conselheiros e executivos da Falconi. O objetivo do curso é proporcionar uma experiência intensiva para o público responsável pelas decisões estratégicas e orientar sobre as melhores práticas de governança em empresas familiares e os fatores críticos que envolvem a formação de sucessores.

Ao todo, serão 64 horas de formação, com encontros presenciais e facilitações on-line ao vivo. Os encontros são quinzenais e começam em novembro, no Campus da Indústria do Sistema Fiep, em Curitiba.

As inscrições estão abertas no site do IEL Paraná.

Workshop de preparação

Como parte da preparação para o Programa, o IEL Paraná promoverá workshops em Ponta Grossa e em Curitiba. No dia 24 de outubro, na Casa da Indústria, em Ponta Grossa, o encontro será com o consultor Luiz Eduardo Lanzini, e, no dia 28 de outubro, no Campus da Indústria, em Curitiba, com o consultor e economista Carlos Magno Andrioli Bittencourt. Os workshops acontecem das 8h30 às 11h.

Os eventos terão uma abordagem prática e teórica sobre o Processo Sucessório, com foco em empresas que visam sustentabilidade e longevidade. Serão discutidos temas como gestão de conflitos, definição de papéis e responsabilidades e a importância de uma comunicação clara entre os membros da organização. Os participantes poderão compartilhar experiências, discutir desafios e desenvolver um plano de sucessão que assegure a continuidade e o sucesso da empresa.