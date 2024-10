O Paraná deve ter uma quarta-feira (23) marcada pela instabilidade, com chuva em quase todas as regiões, conforme previsão do Simepar. As cidades da metade sul podem ter tempestade e trovoadas já no período da manhã. Enquanto nos municípios mais ao norte, a manhã deve ter sol, mas o tempo vira no período da tarde.

O meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar, destaca que existem condições climáticas para tempestades. Além disso, com o avanço de uma frente fria nos próximos dias, o período de instabilidade pode permanecer no esta até a próxima sexta-feira (25).

Nesta quinta-feira (24), a previsão do Simepar ainda é de chuva para o Paraná. O ciclone formado mais ao Sul do país deve causar efeitos somente no extremo sul do estado. Clique aqui e confira a previsão completa.