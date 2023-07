Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Receita Federal cancelou o leilão digital de um Renault Kwid 1.0, concluído em 17 de julho, após uma empresa oferecer R$ 27,5 milhões pelo veículo. O lance inicial era de R$ 25 mil. No mercado, o modelo custa cerca de R$ 49 mil.

De acordo com a Receita, o leilão acabou cancelado depois de constatada a discrepância de valores. O órgão federal considerou que houve um erro de digitação no lance. A empresa que fez a oferta milionária fica na cidade de Filadélfia, na Bahia.

Como o valor ofertado não será pago, a firma baiana pode ser alvo de sanções fixadas no edital do leilão. Elas preveem multa de 20% sobre a oferta inicial (nesse caso, o equivalente a R$ 5 mil), além da suspensão da participação da companhia em licitações e contratos com a Receita por dois anos.

