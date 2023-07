Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Centenas de pessoas estão auxiliando nas buscas de um menino de cinco anos que desapareceu na tarde de sábado (23), em Assis Chateaubriand, no Oeste do Paraná.

A suspeita é que Antony Rafael, que é autista, tenha entrado em um milharal, que fica em frente à casa onde a família mora. “O menino estava brincando com a irmã mais velha, próximo ao carro da família. A minha filha entrou para usar o banheiro e quando voltou ele não estava”, contou Roseli da Conceição, mãe.

Uma força tarefa, com voluntários e policiais com auxílio do cão farejador, foi montada. As equipes trabalham desde às 15h de sábado. “O cão farejador apontou dois pontos por onde o menino passou, no entanto as equipes passaram quatro vezes pelo local, e Antony não foi encontrado.” informou o capitão dos bombeiros.