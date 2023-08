Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nesta segunda-feira (14), o Governo do Estado liberou R$ 25,65 milhões em créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aos consumidores cadastrados no Programa Nota Paraná.

Do valor total dos créditos, R$ 22,59 milhões serão destinados a 8.892.168 consumidores com CPF identificado nas compras do mês de maio. Outros R$ 3,06 milhões vão ser repassados a 1.470 entidades sociais. Foi registrada a emissão de 62,36 milhões de notas fiscais válidas.

Para verificar o valor disponível e fazer o resgate dos créditos é preciso fazer o cadastro no portal do Nota Paraná. Para isso, basta acessar o site notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher ou atualizar os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço, além de criar uma senha pessoal