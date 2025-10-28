O Paraná tem a expectativa de retomar uma receita milionária com o retorno das exportações de carne de frango à Malásia. O anúncio da retomada dos embarques foi anunciada pelo Governo Federal na última sexta-feira (24).
A Malásia havia suspendido as importações da carne de frango brasileira em maio deste ano, quando o Brasil registrou foco de gripe aviária em uma granja comercial, em Montenegro (RS).
Além da Malásia, países como África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Bahrein, Catar, Chile, Coreia do Sul, Cuba, Egito, Emirados Árabes Unidos, Hong Kong, Índia, Kuwait, México, Reino Unido, Singapura, Turquia, Uruguai, Vanuatu e Vietnã também voltaram a importar a carne de frango brasileira.
Ainda seguem com embargos à carne de frango brasileira países como Canadá, China, Paquistão, Timor-Leste, além da União Europeia.
“A retomada do comércio com todos os países é importante para reafirmar a imagem da carne de frango brasileira, que vende qualidade e sanidade para o mundo. O Paraná é o maior produtor e exportador de frango do País, responsável por mais de um terço da produção nacional”, explica Marcelo Garrido, chefe do Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria de Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab).
O Paraná é lider nacional na produção de frango, com 558,6 milhões de unidades abatidas no 2º trimestre deste ano. O volume equivale a 34,1% de toda a produção do Brasil no período
Paraná exportou milhões em carne de frango à Malásia em 2024
Somente em 2024, as exportações de carne de frango do Paraná à Malásia renderam, em média, US$ 564,55 mil mensais, equivalentes a uma receita de US$ 6,77 milhões no ano.
O Paraná exportou para a Malásia 4,35 mil toneladas, o que representou 0,2% do total de 2,17 milhões de toneladas exportadas pelo o estado no período.
Segundo dados de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro (Agrostat/Mapa), a Malásia foi o 46º principal destino das exportações paranaenses de carne de frango no ano passado. Nesse período, o Paraná exportou para 138 países no período.