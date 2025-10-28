Ainda seguem com embargos à carne de frango brasileira países como Canadá, China, Paquistão, Timor-Leste, além da União Europeia.

“A retomada do comércio com todos os países é importante para reafirmar a imagem da carne de frango brasileira, que vende qualidade e sanidade para o mundo. O Paraná é o maior produtor e exportador de frango do País, responsável por mais de um terço da produção nacional”, explica Marcelo Garrido, chefe do Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria de Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab).

O Paraná é lider nacional na produção de frango, com 558,6 milhões de unidades abatidas no 2º trimestre deste ano. O volume equivale a 34,1% de toda a produção do Brasil no período

Paraná exportou milhões em carne de frango à Malásia em 2024

Paraná exportou carne de frango para 138 países em 2024. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Somente em 2024, as exportações de carne de frango do Paraná à Malásia renderam, em média, US$ 564,55 mil mensais, equivalentes a uma receita de US$ 6,77 milhões no ano.

O Paraná exportou para a Malásia 4,35 mil toneladas, o que representou 0,2% do total de 2,17 milhões de toneladas exportadas pelo o estado no período.

Segundo dados de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro (Agrostat/Mapa), a Malásia foi o 46º principal destino das exportações paranaenses de carne de frango no ano passado. Nesse período, o Paraná exportou para 138 países no período.