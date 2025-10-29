Por volta das 20 horas desta terça feira (28),um gravíssimo acidente de trânsito foi registrado na PR-855, no KM-7, trecho localizado atrás do Santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, no Paraná.

No local, um veículo Audi, de cor branca, com placas de Cornélio Procópio (PR), acabou colidindo violentamente na traseira de um caminhão Mercedes-Benz, de cor amarela e placas Mercosul.

No automóvel estava apenas o motorista, um médico, que seguia sentido Andirá a Santa Mariana. Com o impacto, o condutor ficou gravemente ferido e foi socorrido pelas equipes da EPR, do Corpo de Bombeiros e do SAMU.

Várias ambulâncias de resgate foram mobilizadas, pois, inicialmente, as equipes receberam a informação de que o acidente envolveria um ônibus e um carro. Ao chegarem, constataram que se tratava de uma colisão traseira entre um automóvel e um caminhão.

O motorista do caminhão não se feriu, parou alguns metros à frente e permaneceu no local prestando esclarecimentos.

Também estiveram presentes na ocorrência a Polícia Militar de Bandeirantes, a Polícia Rodoviária Estadual, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e o SAMU de Bandeirantes, além de uma ambulância do SAMU de outra cidade da região e equipes da EPR com várias viaturas.