Durante uma operação de fiscalização no Rio das Cinzas, em Santo Antônio da Platina, a Polícia Militar Ambiental flagrou pesca predatória em área de preservação. A ação resultou na apreensão de peixes, petrechos ilegais e munições, além da autuação do responsável.

A captura irregular de um Dourado (Salminusbrasiliensis) — espécie ameaçada de extinção e com pesca proibida até 2032 —, além de 20,5 quilos de peixes das espécies Curimba e Pacu. Também foram encontrados materiaisproibidos, como duas tarrafas e duas redes.

Durante a vistoria, a equipe ainda localizou munições e materiais para recarga sem autorização, configurando infração ambiental e penal. Diante dos fatos, o responsável foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido.

Ao todo, foram lavrados três autos de infração ambiental, totalizando R$ 10.936,00 em multas.

A Polícia Ambiental reforça que o Dourado está protegido por legislação estadual e federal e que a pesca dessa espécie permanece proibida até o ano de 2032, como medida de conservação da fauna aquática e dos ecossistemas dos rios paranaenses.