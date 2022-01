Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O PIX é um sistema de pagamento eletrônico e instantâneo, lançado pelo Banco Central do Brasil em outubro de 2020. É possível realizar transferências 24 horas por dia, mesmo fora do horário comercial, utilizando somente um celular. Em meio à popularidade do recurso no Brasil, é comum surgirem algumas dúvidas, como: “O que fazer se eu realizar um PIX errado?”