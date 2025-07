A Receita Federal liberou nesta quinta-feira (31) o 3º Lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). Este é o terceiro de cinco lotes previstos para restituição e o maior até o momento. Ao todo, 7.219.048 contribuintes receberão R$ 10 bilhões. A maior parte do valor, informou o Fisco, irá para contribuintes com prioridade no reembolso.

Confira quem são os contribuintes que recebem nesta quinta (31):

6.316.894 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix;

755.978 contribuintes sem prioridade;

83.575 contribuintes de 60 a 79 anos;

35.315 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

15.988 contribuintes acima de 80 anos;

11.298 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave.

O pagamento será feito na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda.

Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.

Próximos lotes de restituição do Imposto de Renda

Para quem ainda não recebeu a restituição do Imposto de Renda 2025, a Receita Federal realizará o pagamento em mais duas datas. Veja o calendário: