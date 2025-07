Mais do que um festival de apresentações, o EnCena: Festival de Teatro de Jacarezinho consolida-se como um espaço de formação, troca e qualificação artística.

Entre os destaques da programação deste ano está o curso “Integração Somática e Consciência Corporal”, que será ofertado nos dias 23 e 24 de agosto, no espaço do Conjunto Amadores de Teatro (CAT), sede histórica das artes cênicas no município. A atividade soma-se às diversas ações pedagógicas que integram o eixo Formação em Cena, parte fundamental do projeto.

Com 16 horas de carga horária, o curso é voltado a artistas das artes cênicas maiores de 18 anos, e tem como proposta ampliar a consciência corporal por meio de práticas que integram movimento, expressão e autoconhecimento. O conteúdo reúne mobilização articular, posturas psicofísicas, coordenação motora, noções de Hatha Yoga, entre outras abordagens. As aulas serão ministradas pelo bailarino, fisioterapeuta e coreógrafo Carlos Cavalcante, profissional do Centro Cultural Teatro Guaíra e referência em práticas somáticas aplicadas à cena.

As inscrições são gratuitas e serão abertas no dia 11 de agosto. As vagas serão limitadas. Ao final da formação, os participantes que cumprirem 100% da carga horária receberão certificado. Além de promover o acesso a conteúdos técnicos qualificados, a oficina integra o programa de formação Cena Jacarezinho, desenvolvido em parceria com o Teatro Guaíra e o Conjunto Amadores de Teatro.

“Acreditamos que a arte vai muito além do palco — ela transforma, educa e fortalece vínculos. O EnCena, ao investir em ações formativas como esta oficina de Consciência Corporal, reafirma seu papel enquanto espaço de crescimento artístico e humano. Para o CAT, é uma honra contribuir com a formação continuada de artistas, promovendo encontros que ampliam a escuta do corpo, do outro e da cena”, afirma Elaine Stramare, presidente do CAT.

A parceria com o Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Campus Jacarezinho também será essencial para o sucesso da atividade. Estudantes do curso Técnico em Teatro participarão de todo o processo de produção do curso, desde a preparação do espaço até o acompanhamento pedagógico e logístico das atividades.

O professor Antonio Rodrigues, que supervisionará a participação dos estudantes, destaca a importância da vivência prática.

“Para além do contato com espetáculos e obras acabadas, o festival também proporciona espaços estrategicamente voltados para o processo de ensino-aprendizagem no âmbito das artes da cena.

É o caso dos cursos e mesas-redondas que também integram a programação oficial, bem como a participação efetiva dos estudantes do curso Técnico em Teatro do IFPR na produção do evento. Com isso, o Encena também passa a se articular como um celeiro de formação e qualificação profissional, contribuindo cada vez mais para o desenvolvimento artístico e cultural da nossa região”.

O EnCena 2025 é uma realização da Prefeitura de Jacarezinho, do Sesc Jacarezinho, do Instituto Federal do Paraná – Câmpus Jacarezinho, da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e do Conjunto Amadores de Teatro (CAT), com apoio institucional de diversos agentes culturais da cidade.

A programação completa do festival será divulgada nas próximas semanas. A oficina “Integração Somática e Consciência Corporal” representa apenas uma das muitas frentes de formação que o EnCena propõe ao longo de sua trajetória, reforçando seu papel como plataforma de fomento à arte, à qualificação e à formação continuada dos artistas do Norte Pioneiro.