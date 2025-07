Na madrugada desta quinta-feira (31), a Polícia Rodoviária Estadual realizou uma apreensão significativa de entorpecentes durante fiscalização de rotina na PR-855, em Bandeirantes, norte do Paraná. A ação foi conduzida pela equipe de Operações com Cães da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

Durante abordagem a um ônibus de linha interestadual que fazia o trajeto Foz do Iguaçu (PR) — São Paulo (SP), o cão de faro Airus identificou uma mala preta com suspeita de conter substâncias ilícitas, localizada no compartimento de bagagens do veículo.

A mala estava etiquetada, permitindo à equipe policial localizar sua proprietária: uma jovem de 18 anos, residente em Foz do Iguaçu. Ao ser interpelada, a passageira admitiu ter conhecimento do conteúdo da bagagem, afirmando que a havia embarcado na cidade de origem com destino final em São Paulo.

Diante da confirmação e da descoberta de aproximadamente 18 kg de maconha dentro da mala, a suspeita recebeu voz de prisão e foi encaminhada à delegacia local, onde foi apresentada à autoridade policial judiciária para os devidos procedimentos legais.

A operação reforça o papel essencial da atuação especializada da polícia rodoviária e da colaboração dos cães farejadores na luta contra o tráfico de drogas no Estado.

