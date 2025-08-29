Um novo estudo trouxe só notícia boa para quem sonha em passar mais tempo trabalhando de casa. Pesquisadores da University of South Australia acompanharam profissionais ao longo de quatro anos e descobriram que trabalhar home office, quando é uma escolha e não uma obrigação, tem impacto direto na felicidade, na saúde e no bem-estar.

O trabalho remoto, que parecia uma solução temporária durante a pandemia, mostrou-se uma alternativa sólida e cheia de benefícios. Mais do que um jeito de evitar o trânsito, ele representa a possibilidade de equilibrar melhor a vida pessoal com a profissional.

Segundo os especialistas, a flexibilidade é a chave. Quando o trabalhador pode decidir se quer ou não ficar em casa, a motivação aumenta, a rotina fica mais leve e até o corpo agradece. E os dados comprovam isso.