Uma perseguição policial terminou em uma intensa troca de tiros que deixou três pessoas mortas, na noite desta sexta-feira (30), no bairro Caximba, em Curitiba. O caso aconteceu na Rua Francisca Beraldi Paulini, após uma fuga de cerca de 10 km iniciada no Tatuquara.

Segundo a Polícia Militar (PM), equipes da ROTAM do 33º Batalhão receberam informações de que ocupantes de um Fiat Palio prata planejavam cometer crimes na região. Dentro do carro estavam dois homens e uma mulher. O trio estava armado e com coletes balísticos.

A PM, com apoio do Serviço de Inteligência, localizou o veículo no Tatuquara e iniciou o acompanhamento tático. Os suspeitos não obedeceram à ordem de parada e deram início a uma fuga que se estendeu por aproximadamente 10 km, até o bairro Caximba.

No fim da perseguição, o veículo colidiu. Segundo a polícia, os ocupantes desembarcaram atirando contra os policiais, que revidaram. No confronto, os três suspeitos foram mortos. Nenhum policial ficou ferido.

A tenente Fameli, da Polícia Militar, explicou que a corporação ainda apura qual crime os ocupantes planejavam cometer. “Ainda não está claro exatamente qual seria o crime, mas são indivíduos que já têm uma extensa ficha criminal. Eles tinham armas, coletes balísticos e até uniformes de forças policiais”, revelou.

Confronto termina com três mortos em Curitiba: vídeos

Moradores registraram vídeos do momento da perseguição e também dos disparos. Nas imagens, é possível ouvir a intensa troca de tiros durante a ação. Veja as imagens abaixo

https://www.instagram.com/reel/DN_cNbjElCB/?igsh=MWlvZnd1MTkxc254eQ==