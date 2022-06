Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma competição que vai além das disputas e conquista de medalhas; os Jogos Escolares do Paraná também tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento social dos atletas. O chefe do Núcleo Regional de Educação de Wenceslau Braz, Joaquim Gabriel Faustinoni, falou um pouco sobre o assunto.

De acordo com Faustinoni, além da competitividade, os jogos estão carregados de mensagens positivas para os estudantes e atletas. “Os JEP’s contribuem para o envolvimento dos nossos estudantes, transforma a rotina escolar de forma positiva e transmite uma mensagem de força, paz e união. Além disso, as atividades físicas incentivam a autoestima, o autoconhecimento, a autonomia e a motivação dos alunos”, explicou.

Após dois anos de pandemia que impactaram diretamente na rotina dos alunos, Joaquim também destaca a importância que os jogos têm para motivação dos estudantes. “A retomada dos Jogos Escolares nesse período pós-pandemia, tem sido um grande incentivo no combate a evasão escolar, visto que a participação dos alunos na competição esportiva e o desejo pela vitória despertam em nossos estudantes o senso de responsabilidade, o que pode aumentar o rendimento escolar e, consequentemente, a sua permanência na escola”, destacou.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e Superintendência Geral do Esporte. O evento conta com a parceria da Federação Paranaense de Desporto Escolar (FDE-PR), Núcleos Regionais de Educação e Prefeituras Municipais.