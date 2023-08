Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Determinado, o jovem Antônio Apolinário Sousa, de 20 anos, está uma alegria só! Filho de agricultores, ele acaba de ser aprovado no curso de medicina na Universidade Federal do Piauí (UFPI). A conquista após um ano inteiro de muita dedicação.

Antônio contou que a família é bastante humilde e, por questões financeiras, não tinha como fazer cursinhos preparatórios. Ele estudava em casa, sem internet e, quando precisava de conexão, ia até a casa dos tios assistir às aulas do programa Pré-Enem.

“Eu não tinha internet em casa e isso foi um obstáculo. Eu ia até à casa de meu tio para assistir às aulas. Minha rotina de estudo era de 19h às 23h da noite. Usava mais a internet e lia alguns livros do Ensino Médio e Fundamental”, afirmou Antonio.

Muito estudo no sistema autodidata

O filho de agricultores desenvolveu um sistema próprio de estudo para passar no curso de medicina, o mais concorrido do estado. Tudo sem sem cursinho.

“A minha estratégia era começar dos assuntos mais básicos e seguir até o mais avançado. Nessa época conheci os grupos Pré-Enem da Seduc e me tornei monitor e corretor de redação Pré-Enem, onde conheci vários professores e me preparei mais ainda, foi uma sensação muito boa”, disse.

O jovem acrescentou que sempre teve o apoio dos pais que o incentivaram a estudar e seguir o sonho de ser médico.

“O sonho da minha família era que eu me tornasse médico e que eu fosse o médico da família. Esse não é um sonho só meu, mas de todos, pois sabemos que em São Luís os profissionais são escassos, principalmente em medicina.”

Um sonho que vai além do pessoal

Antonio disse que o desejo dele é ajudar o próximo. Ele é movido pela empatia.

“O meu sonho sempre foi fazer esse curso, sempre busquei ajudar as pessoas e vejo que a Medicina é um meio de ajudar as pessoas no seu bem-estar. Acho que é uma área muito humana, principalmente quando o profissional é de bom coração e ajuda muito as pessoas”, afirmou.

Antônio concluiu o ensino médio na Unidade Escolar Antônio Pereira de Araújo. A diretora da escola, Crislane de Araújo Sousa, destacou que o jovem é motivo de orgulho para a escola e toda a rede pública de ensino. Além de ser um exemplo para outros estudantes.

“A jornada que ele enfrentava para frequentar a escola já era uma luta diária. Dentro da sala de aula, ele sempre foi um aluno dedicado, esforçado e muito educado”, ressaltou a diretora.

Para a diretora, Antônio é a prova viva de que a educação pública transforma a vida.

