Para a alegria dos estudantes que são fãs do mundo cor-de-rosa da Barbie, o Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal (UFPR) preparou um cardápio especial para homenagear a boneca nesta quinta-feira (20), data de estreia do filme nos cinemas. O cardápio foi divulgado nas redes sociais da universidade na quarta-feira (19) e cada refeição conta com pelo menos um item rosa.

No café da manhã, pão de milho com presunto. No almoço, peixe à milanesa com molho rosê e nuggets rosa de feijão branco. No jantar, panqueca rosa de carne moída e panqueca vegana rosa de-grão-de-bico.