Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã do sábado (15) na BR-153 em Ibaiti. Um automóvel envolvido na colisão ficou destruído e o motorista sobreviveu por milagre.

De acordo com informações da equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no trecho da rodovia próximo ao acesso a Vila Santo Antônio, no perímetro urbano do município. Um automóvel GM Astra e uma carreta carregada com folhas de compensado acabaram se envolvendo em uma colisão. Com o impacto, o veículo ficou destruído e a carreta acabou tombando na pista.

O motorista do Astra, um jovem de 20 anos, foi retirado das ferragens e, apesar do automóvel ficar destruído, felizmente foi encaminhado ao hospital apenas com suspeitas de fraturas. O caminhoneiro também ficou ferido e recebeu os primeiros socorros da equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Devido a carga da carreta ter se espalhado pela pista, o trânsito ficou lento no local. Além da PRF e do SAMU, as equipes da Polícia Militar e Defesa Civil também prestou atendimento ao acidente