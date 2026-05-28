A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), em parceria com o Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro (SRI) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), deu início à edição 2026 da Genius Trilha Startups. O evento de abertura ocorreu no dia 25 de maio, às 16h30, no Auditório Thomas Nicoletti, no Campus Luiz Meneghel (CLM), em Bandeirantes, reunindo comunidade acadêmica, docentes, agentes universitários e participantes externos.

A trilha contempla cinco encontros formativos, voltados à discussão e ao desenvolvimento de projetos inovadores, com suporte especializado e possibilidade de apresentação a investidores.

Durante a abertura, o bolsista da Agência de Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual (AITEC), Igor Valezze Spagolla, destacou a relevância do ecossistema de inovação. “É importante compreender que esse ecossistema não se restringe ao ambiente universitário. Estamos falando de uma rede ampla, capaz de transformar ideias em soluções com impacto social significativo”, afirmou.

A consultora credenciada do Sebrae-PR, Renata Tardelli, ressaltou que a iniciativa integra ações estratégicas no Norte Pioneiro, com foco na preparação de projetos para a GeniusCon e na captação de recursos por meio de editais, como o programa Anjo Inovador. “O objetivo é oferecer suporte para que ideias evoluam de projetos para negócios”, explicou.

Segundo a consultora, a expectativa é que o programa alcance cerca de 250 startups em todo o Brasil até 2028, promovendo o desenvolvimento de competências essenciais em inovação e empreendedorismo ao longo das etapas formativas.

Histórico e impacto

Ao longo de uma década, a Genius Trilha já contabiliza resultados expressivos, com 1,7 mil participantes atendidos, a realização de aproximadamente 230 workshops e a mobilização de quatro mil pessoas nos eventos de lançamento de 310 ideias inovadoras.

Renata Tardelli também enfatizou a importância da participação estudantil em iniciativas dessa natureza. “A vivência em eventos de capacitação durante a graduação fortalece habilidades práticas, amplia oportunidades profissionais, estimula o networking e aproxima os estudantes das demandas atuais do mercado e da inovação”, afirmou.

Programação

03/06 – Ideação, Startup e o Futuro dos Negócios

08/06 – Design Thinking (P1): Problemas, Ideias e Consumidor

15/06 – Design Thinking (P2): Protótipo e Validação

24/06 – Canvas e Pitch

30/06 – Apresentação de Pitch