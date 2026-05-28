A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) realizará, entre os dias 5 e 7 de agosto, o I Simpósio Internacional em Biodinâmica do Movimento Humano (BIOMOVE). O evento, coordenado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano, acontecerá na Clínica de Odontologia do Campus Jacarezinho e reunirá estudantes, pesquisadores e profissionais das áreas de Biodinâmica do Movimento Humano e Ciências da Saúde.

As inscrições devem ser concluídas até o dia 20 de julho e a submissão de trabalhos precisa ser finalizada até o dia 25 de julho AQUI. A taxa de inscrição é de R$ 60.

Com foco na produção científica coletiva, colaborativa e global, o BIOMOVE surge a partir da compreensão de que a ciência se fortalece por meio da integração entre diferentes contextos acadêmicos e culturais. A proposta do simpósio é criar um ambiente propício para o intercâmbio de conhecimentos, promovendo a internacionalização e o diálogo entre pesquisadores de diversas regiões do Brasil e do exterior.

A programação contará com palestras e mesas-redondas, além de espaços dedicados à apresentação de trabalhos científicos. Estudantes de graduação e pós-graduação poderão submeter e apresentar suas pesquisas, contribuindo para a divulgação científica e o desenvolvimento de uma formação crítica. Estão previstas apresentações orais, sessões de pôsteres e discussões sobre trajetórias acadêmicas e científicas, tanto no cenário nacional quanto internacional.

O evento também se destaca como oportunidade para jovens pesquisadores ampliarem sua visão sobre inovação, produção científica e possibilidades de atuação na área da saúde, aproximando-os de diferentes perspectivas acadêmicas e profissionais.

Inscrições

As inscrições estão abertas, com taxa de R$ 60, que deve ser paga via PIX e anexada no momento da inscrição. Chave PIX:

Site oficial com todas as informações, programação completa e o formulário de inscrição online AQUI.

Local do evento

Clínica de Odontologia da UENP

Av. Pedro Coelho Miranda, s/n

Jardim Panorama – Jacarezinho – PR