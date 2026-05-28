A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Campus Luiz Meneghel (CIPA – CLM), promove, entre os dias 26 e 29 de maio, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho 2026 (SIPAT 2026). A abertura do evento aconteceu no Auditório Thomaz Nicoletti e reuniu docentes, agentes universitários e servidores da UENP.

A palestra de abertura com o tema “Trabalhar sem adoecer: saúde mental, Burnout e estratégias possíveis no cotidiano universitário” foi realizada pela professora de Enfermagem, Elaine Lucas dos Santos. Na sequência, a professora Flávia Maria Leme ministrou a palestra sobre “Saúde Intestinal”. Já no período da tarde, a professora Silvia Bandeira da Silva Lima conduziu uma palestra com o tema “Movimente-se: Atividade Física e sua importância no ambiente de trabalho”, e para fechar o primeiro dia da SIPAT, a professora Ana Lúcia de Grandi apresentou uma palestra sobre “O alcoolismo e suas interfaces”.

Além do ciclo de palestras, os servidores participarão na quinta-feira, 28, de uma ação de avaliação da saúde que será realizada na Clínica de Enfermagem da UENP. Já na sexta-feira, será realizada uma ação de prevenção e combate a incêndios com o Corpo de Bombeiros de Bandeirantes. Saúde mental, primeiros socorros, assédio no ambiente universitário, o papel da PRORH nas relações da saúde laboral, ergonometria, tabagismo, alcoolismo, atividades físicas e recreativas, importância e uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e a importância de exercícios físicos no ambiente de trabalho e na prevenção do câncer, são alguns temas discutidos durante a SIPAT.

O presidente da CIPA, Mauro Januário, falou sobre os temas tratados durante o evento e agradeceu o apoio da direção na realização da SIPAT. “Ao longo de todas as gestões da CIPA, a direção nos atende com a máxima segurança e importância. Sempre que nós precisamos de alguma coisa a gente recorre à direção do Campus e o Ricardo sempre apoia nossas demandas ”, ressaltou.

Para o diretor do Campus Luiz Meneghel, Ricardo Castanho Moreira, foi através da CIPA que a gestão sempre conseguiu ver o que era prioridade para os trabalhadores. “A gente sabe que a rotina do Campus é muito variada, pelas características dos cursos, por exemplo, a rotina da fazenda escola com maquinários, além das obras em andamento. Tem riscos das mais diversas naturezas. O pessoal da Clínica também sempre está disposto a apoiar qualquer tipo de incidente que temos em nossa Universidade”, explicou.

“Agradecemos a todos os membros da CIPA por esse trabalho importantíssimo que vocês realizam. Todo feedback que vocês dão enquanto gestão é muito valorizado. Tendo a consciência que temos muito a melhorar certamente nossos esforços vão nos levar a essa melhoria na parte da saúde do trabalhador, que é o capital humano de toda universidade. O que toda gestão deseja é que vocês retornem para a casa com até uma saúde melhor do que vocês entraram”, finalizou.

Participaram também da abertura da SIPAT o diretor da Pró-reitoria de Recursos Humanos da UENP, Hamilton Donizete Augusto, a diretora do Campus Cornélio Procópio, Vanderleia da Silva Oliveira e servidores do Campus Luiz Meneghel.

SIPAT

A SIPAT é regulamentada pela Norma Regulamentadora nº 5 (NR 05) e pela Portaria nº 3.214 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e é considerada uma das principais atribuições de uma CIPA.