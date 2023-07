A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) realizou, na sexta-feira, 21 de julho, no Campus de Cornélio Procópio, o 2° Encontro de Formação Docente: Diálogos entre Universidade e a Educação Básica. O evento proporcionou a formação continuada de mais de 400 docentes da Rede Municipal de Cornélio Procópio e discutiu questões referentes ao ensino fundamental e infantil.

Promovido pelo curso de Pedagogia do Campus de Cornélio Procópio junto ao projeto de extensão “A Brinqueped e suas potencialidades formativas: tecendo práticas de Formação Continuada” e pelo programa de extensão “Brinqueped UENP: Integrando o Ensino, a Pesquisa e a Extensão”, o evento contou com a parceria da Secretaria Municipal de Educação de Cornélio Procópio.

A coordenadora do evento, professora Estéfani Dutra Ramos, falou sobre a importância do evento. “Para nós, o alcance de uma iniciativa tão necessária e importante à formação docente é sinônimo de orgulho e satisfação! Com ela, reafirmamos nossa luta por uma educação de qualidade. Essa formação deve ser sempre o espaço privilegiado para a reflexão de nossas práticas”, refletiu.

O vice-diretor do Campus de Cornélio Procópio, Rudolph dos Santos Gomes Pereira, partilhou da alegria em proporcionar o evento. “Ficamos muito felizes em poder realizar a formação de tantos professores. Entendemos o Encontro de Formação Docente como um espaço propício para aprofundarmos os conhecimentos e estreitarmos o contato entre a Universidade e a Educação Básica”, disse.

Para a secretária de Educação de Cornélio Procópio, Eliane Rodrigues Neves Firmino, essa parceria com a Universidade é muito relevante para a educação. “É com muita alegria que iniciamos essa segunda formação. Agradecemos à UENP por ter sempre nos ajudado na questão de trazermos mais conhecimentos e formação para nossos professores. Esse diálogo entre a Universidade e a Educação Básica é muito importante. Nós, professores, passamos por aqui na graduação e agora enriquecemos nosso aprendizado com essas formações”, destacou.

O Encontro de Formação Docente é resultado das ações de extensão que, neste ano, ganharam amplitude com a implementação da Curricularização da Extensão. “Buscamos promover, em ações como essas, a saída da Universidade num encontro com a sociedade, a comunidade. Dentro desse contexto, a Extensão aparece como um complemento ao Ensino e à Pesquisa, pois é nosso papel fazer chegar à sociedade o conhecimento produzido aqui”, apontou o coordenador de Atividade Curricular de Extensão da UENP, João Vicente Hadich Ferreira.

A vice-coordenadora do evento, Geuciane Guerim Fernandes, agradeceu aos envolvidos com o evento. “Gostaria de agradecer à parceria com a Secretaria de Educação, que muito contribuiu para a realização do evento, à Universidade, por todo o apoio e suporte, além do Colegiado de Pedagogia, que sempre se compromete com prazer e afinco pela formação de professores. Estamos muito felizes em oportunizar esse momento e desejamos uma excelente e produtiva formação a todos”, frisou.

Também participaram do evento a vice-coordenadora do colegiado de Pedagogia, Thais Gomes Novaes; a representante da equipe pedagógica da Secretaria de Comunicação, Rosemery Patracão; professores e coordenadores da Rede Municipal de Educação de Cornélio Procópio; além de professores do colegiado de Pedagogia e estudantes do curso.