Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Não só no Brasil, mas em todo o mundo, a população está ficando mais velha. E este movimento pode trazer diversos impactos sociais, como explica a doutora em Ciência da Saúde Mariane Rigo Laverdi.

“Impactos no mercado de trabalho, perdendo mão de obra qualificada com dificuldade em substituição, impactos na previdência social com despesas crescentes e financiamento insuficiente, além da necessidade de distribuição de recursos, com maior necessidade na área da saúde, com leitos hospitalares e profissionais especializados”, cita.

“Ao mesmo tempo, o envelhecimento traz oportunidades de negócios. Com a chamada “economia prateada” abrindo espaço para empresas que desenvolvem produtos e serviços para a população idosa”, comenta Mariane.