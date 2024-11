A universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) promove, entre os dias 29 de outubro e 4 de novembro, o II Ideathon UENP. Com o desafio de encontrar soluções inovadoras para a Agricultura Familiar, o evento é organizado pelos colegiados de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) do Campus Cornélio Procópio. A abertura do evento aconteceu no dia 29 de novembro e reuniu estudantes, professores, agentes e convidados.

Nesta edição, a iniciativa conta com a parceria do Sebrae. A programação inclui palestras painéis e uma competição entre equipes para criação de novos negócios, com a premiação em dinheiro para as três melhores propostas. O objetivo é apresentar novas tecnologias, práticas sustentáveis, inovação e uma visão estratégica sobre o setor.

A coordenadora do evento, professora Érica Patente Nascimento, destacou o fortalecimento dos cursos do CCSA. “Este evento promove o desenvolvimento do espírito empreendedor dos alunos, além de fortalecer a integração entre os cursos do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. É uma oportunidade única de aplicar o conhecimento teórico em práticas inovadoras e colaborativas que impulsionam o potencial dos futuros profissionais e enriquecem nossa comunidade acadêmica”, disse.

De acordo com o coordenador do curso de Administração, Carlos César Garcia de Freitas, a competição para criação de novos negócios é um dos momentos mais aguardados do evento. “A competição é o ponto alto do Ideathon. Com adesão voluntária, os participantes desenvolvem e apresentam ideias inovadoras voltadas à agricultura familiar. As equipes, formadas por alunos de pelo menos dois cursos do CCSA, contam com a diversidade de conhecimento e habilidades de seus membros para, durante os cinco dias, criar propostas impactantes para transformar o agronegócio”, antecipou.

Uma das novidades para a segunda edição do Ideathon é o apoio do SEBRAE, que dará assessoria para criação de projetos durante o evento. “O SEBRAE orientará os participantes a transformarem ideias em projetos viáveis e com alto potencial de impacto, proporcionando aos alunos acesso às ferramentas e metodologias avançadas de gestão. As equipes têm um espaço exclusivo de criação, com mentoria contínua e acesso a recursos de gestão e, ao final, uma banca de especialistas avaliará as propostas de acordo com os critérios de inovação, criatividade e impacto econômico”, revelou Carlos.