A Comissão de Processo Seletivo de Vestibular (CPSV) da Universidade Estadual do Norte do Paraná abriu inscrições para seleção de fiscais para trabalhar no Vestibular UENP 2025. As inscrições para atuação de fiscal nos três campi da UENP (Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho) seguem até o dia 17 de novembro.

Faça sua inscrição AQUI.

O preenchimento do formulário não garante a participação, pois se trata de um cadastro de interesse para trabalhar no Vestibular. Os inscritos serão selecionados de acordo com a necessidade da CPSV. Os selecionados serão informados pela Comissão Local de cada campus do resultado da seleção e o local de atuação por e-mail. O deslocamento será de responsabilidade do selecionado e as atividades desempenhadas não geram vínculo empregatício com a UENP.

Cronograma

Inscrições: até 17 de novembro

Aplicação da prova: 1º de dezembro