Entre os dias 6 e 8 de dezembro, a comunidade universitária participou do IX Encontro de Integração da Universidade Estadual do Norte do Paraná. O evento, que reuniu atividades de Pesquisa, Ensino, Extensão, Cultura e Internacionalização, foi realizado no Campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes, integrou alunos, professores e agentes universitários, além de divulgar programas institucionais desenvolvidos na Universidade.

Ao todo, foram 650 inscritos no evento e 390 trabalhos apresentados. Durante os três dias de evento, a comunidade universitária pode acompanhar as apresentações de trabalhos, palestra, oficinas e apresentações culturais. Também aconteceu, no dia 7, a Reunião Técnica do Comitê Externo do CNPq e, no dia 8, a primeira Reunião Anual dos Programas e Projetos de Ensino da UENP (RAPEE).

As oficinas realizadas no Encontro de Integração foram de Introdução à Inteligência Artificial, com o professor-doutor Thiago Adriano Coleti; Canto Coral, com o maestro Lucas Bernardes Marim; Boas práticas de extensão, com o professor-doutor Rafael da Silva; Oficina Maker – carrinhos movidos a ar, com o professor André Luiz Salvat Moscato; e Grafite “Tom de cor preta”, com Carlão Grafiti.

O Encontro de Integração reúne eventos tradicionais da universidade, como a Jornada de Iniciação Científica (JOIC), o Seminário de Extensão e Cultura (SEC), o Encontro Anual de Exntensão (EAEX), além do Seminário de Ensino da UENP, do Encontro de Internacionalização e do Concurso Hot Science.

Ao final do evento, os melhores trabalhos em cada modalidade de apresentação foram premiados pela comissão organizadora. Assista AQUI à solenidade de encerramento do IX Encontro de Integração UENP.

Trabalhos de pesquisa premiados:

Ciências Agrárias

1 – Título do trabalho: Análise da Involução Uterina de Ovelhas Dorper por Citologia Vaginal. Autora: Thais Maria Rocha Martins; Orientadora: Wanessa Blaschi.

2 – Título do trabalho: Extrato de Ruta Graveolens L. no Controle do Aedes aegypti; Autora: Débora Santos Mendonça Gonçalves; Orientadora: Erika Cosendey Toledo de Mello Peixoto.

3 – Título do trabalho: Eficiência do Cloridrato de Levamisol em Rebanhos Ovinos na Região Norte Pioneira do Paraná; Autora: Serena Cosendey Toledo De Mello Peixoto; Orientadora: Thais Helena Constantino Patelli

Ciências Biológicas

1 – Título do trabalho: Efeitos do Extrato de Brácteas de Musa Paradisiaca sobre os Neurônios Entéricos do Intestino Delgado de Ratos. Autora: Maria Vitória Bispo dos Santos; Orientador: João Paulo Ferreira Schoffen

1 – Título do trabalho: Levantamento de Mamíferos Não-Voadores do Parque Estadual Mata São Francisco. Autor: Tiago de Azevedo Pires; Orientador: Marco Antonio Zanoni.

2 – Título do trabalho: Uso de Biofestilizantes e Bioestimulantes no Desenvolvimento de Plantas. Autora: Maria Eduarda Pereira de Souza; Orientador: Leopoldo Sussumu Matsumoto.

2 – Título do trabalho: Investigação da Ocorrência de Alelopatia da Palhada de Triticum Aestivum L. em Plântulas de Soja. Autora: Letícia da Silva Lhamas; Orientadora: Elisete Aparecida Fernandes Osipi

Ciências da Saúde

1 – Título do trabalho: Perfil Epidemiológico e Clínico da Tuberculose entre os Profissionais da Saúde do Estado do Paraná. Autora: Bárbara Letícia Barbosa do Nascimento. Orientadora: Maria José Quina Galdino

2 – Título do trabalho: Recém-Nascidos Internados com Onfalite em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; Autora: Ingrid Aparecida de Lima Ribeiro; Orientadora: Carolina Fordellone Rosa Cruz.

3 – Título do trabalho: Infecção de Urina em Gestantes e suas Complicações uma Revisão Sistemática da Literatura. Autora: Camila da Cruz Rodrigues; Orientadora: Emiliana Cristina Melo

3 – Título do trabalho: Tendência Temporal e Distribuição Espacial de Óbitos por Câncer de Mama e de Colo Uterino no Paraná. Autora: Sandy Gabrielle Pelegrini dos Santos; Orientadora: Emiliana Cristina Melo

Ciências Exatas e da Terra

1 – Título do trabalho: Recorte das Múltiplas Representações na Educação Matemática Presentes em Periódicos Nacionais dos Últimos Anos. Autor: Livether Rodrigues Medeiros Gregonezi; Orientador: Daniel Trevisan Sanzovo.

2 – Título do trabalho: Um Passeio Guiado por Grafos. Autor: Thiago Sawada; Orientador: Altair Santos de Oliveira Tosti.

3 – Título do trabalho: Análise dos Dados Públicos de Alunos e Cursos Superiores. Autor: Eduardo Hayashida Simão; Orientador: André Luís Andrade Menolli.

Ciências Sociais Aplicadas

1 – Título do trabalho: Direitos Humanos e a Atuação das Polícias nas Favelas do Rio de Janeiro. Autor: José Augusto Leite Netto. Orientador: Vladimir Brega Filho.

2 – Título do trabalho: O Controle de Convencionalidade e os Direitos das Pessoas com Deficiência. Autora: Olívia Fonseca Maraston; Orientador: Vladimir Brega Filho.

3 – Título do trabalho: Política Pública e Direitos Sociais. Autora: Mariana Lima Câmara. Orientador: Valter Foleto Santin

Ciências Humanas

1 – Título do trabalho: Mapeamento de Contingente Axiológico Articulado à Avaliação da Aprendizagem na Área de Ensino. Autora: Kamila Tereza de Oliveira Gomes. Orientador: Lucken Bueno Lucas.

1 – Título do trabalho: A Relação entre Escravidão e Capitalismo Industrial no Século XIX: Estabelecendo Panoramas e Perspectivas em Manuais Didáticos Brasileiros. Autor: Lucas Frabi Cirelli. Orientador: Jean Carlos Moreno.

2 – Título do trabalho: Formação Continuada de Professores de Escolas Não Convencionais. Autora: Luciana dos Santos Claudio. Orientadora: Marisa Noda

2 – Título do trabalho: Implantação do Ensino Remoto Emergencial na Rede Estadual do Paraná. Autora: Ana Júlia Semionato Fiuza. Orientadora: Sandra Regina dos Reis.

Linguística, Letras e Artes

1 – Título do trabalho: Literatura Contemporânea Brasileira e Pandemia: A Figuração da Pandemia em “Ana De Corona”, de Gisele Maribai. Autora: Talita Maria Ribeiro dos Santos; Orientadora: Ana Paula Franco Nobile Brandileone.

2 -Título do trabalho: Um Modelo Teórico do Gênero Textual Artigo de Opinião como Redação de Vestibular. Autora: Daisy Ueda; Orientadora: Marilúcia dos Santos Domingos Striquer.

3 – Título do trabalho: Literatura e Pandemia: Um Olhar sobre a Produção Literária Contemporânea Brasileira. Autora: Maria Eduarda Oliveira de Souza; Orientadora: Vanderléia da Silva Oliveira.

Trabalhos de extensão premiados:

Cultura

1 – Título do trabalho: O Desenvolvimento de Ações Culturais no Projeto Rondon 2023 – Operação Guaicurus. Autora: Ana Clara Ferreira; Orientador: Luiz Fabiano Zanatta.

2 – Título do trabalho: Mapeamento Cultural do Norte do Paraná: Comunidades Tradicionais de Terreiro e Políticas Públicas de Cultura. Autora: Tamara Estanislau de Oliveira; Orientador: Ricardo André Ferreira Martins.

3 – Título do trabalho: Mapeamento Cultural do Norte do Paraná: O Projeto como Propulsor de Políticas Públicas à Cultura Regional. Autor: Lucas Ribeiro de Morais. Orientador: Ricardo André Ferreira Martins.

Direitos Humanos e Justiça

1 – Título do trabalho: Atuação do NEDDIJ na Proteção Infantojuvenil um Estudo de Caso sobre Violência Institucional. Autora: Heloisa Fogare; Orientador: Luiz Fernando Kazmierczak.

2 -Título do trabalho: Os Impactos do Projeto “Escritório Modelo Itinerante UENP: A Advocacia Criminal ao Alcance de Quem Precisa” No Decorrer De 2023. Autora: Heloísa Helena Passagnolo; Orientador: Luiz Fernando Kazmierczak.

3 – Título do trabalho: Projeto Acolhida a Cientistas Ucranianos no Norte do Paraná. Autor: Caio Sérgio Faria de Mello. Orientadora: Paula Elisie Madoglio Izidoro.

Educação

1 – Título do trabalho: Projeto de Extensão Mulheres no Combate à Fome: Relatos da Pesquisa-Ação. Autora: Jaqueline De Moraes Correia; Orientadora: Vanessa Maria Ludka.

2 – Título do trabalho: Laboratório de Atendimento para Crianças com Dificuldades de Aprendizagem no Município de Cornélio Procópio: Relato das Atividades de 2023. Autora: Lorena Mykaele Da Silva; Orientadora: Marília Bazan Blanco.

3 – Título do trabalho: Tecnologias da Informação e Comunicação (Tic’s) Para Usuários De Substâncias Psicoativas. Autor: Matheus Vinicius De Souza; Orientadora: Ana Lúcia De Grandi.

Meio Ambiente

1 – Título do trabalho: A Condução do Manejo Agroecológico em Propriedades da Agricultura Familiar na Região Norte do Paraná. Autor: Renato Castilho Siqueira; Orientador: Mauro Januário.

2 – Título do trabalho: Benefícios da Educação Ambiental Infantil: Explorando a Conexão Entre Crianças e Plantas. Autora: Gabriela Morais Toledo; Orientadora: Carla Gomes De Araujo.

3 – Título do trabalho: A Condução do Manejo Agroecológico em Propriedades da Agricultura Familiar na Região Norte do Paraná. Autora: Victória Rafaela Bressani Siqueira; Orientador: Mauro Januário.

Saúde

1 – Título do trabalho: Promoção da Atividade Física e Redução do Sedentarismo: Continuidade do Programa Acteens para Melhoria da Saúde Metabólica e Mental em Adolescentes. Autor: Evandro Luiz Cardoso Da Silva; Orientador:Antonio Stabelini Neto

1 – Título do trabalho: Atendimento e Promoção de Saúde a Pacientes Neurológicos da Clínica Escola de Fisioterapia da UENP Realizados por um Projeto de Extensão. Autora: Vitoria Nogueira Machado; Orientadora: Joyce Karla Machado Da Silva.

2 – Título do trabalho: Projeto de Extensão Elas.UENP – Fisioterapia Pélvica. Autora: Yasmin Dias Nobre; Orientadora: Laís Campos De Oliveira.

Tecnologia, produção

1 – Título do trabalho: Desenvolvimento de Ferramenta para Aplicação do Método Abacada. Autor: Marcio Henrique Tavares De Souza Lira; Orientador: José Reinaldo Merlin

2 – Título do trabalho: Programa Aconchego: Criação de Metodologia para Fomento e Apoio ao Empreendedorismo Feminino. Autora: Tatiane Elisabete Amaro Costa; Orientadora: Leticia Fernandes de Negreiros.

3 – Título do trabalho: Empreendedorismo Social e Promoção do Desenvolvimento Local. Autor: Henrique Gabini Crepaldi; Orientador: Ricardo Gonçalves Coelho.

Trabalho

1 – Título do trabalho: Ajude – Apoio Jurídico e Desenvolvimento Empresarial. Autor: Walder Da Silva Corda; Orientador: Denny Amari Nishitsuji.

2 – Título do trabalho: Empoderamento das Mulheres Contabilistas de Cornélio Procópio. Autora: Thays Helena Gomes Quirino; Orientador: José Antonio Marcelino.

3 – Título do trabalho: Ajude – Apoio Jurídico E Desenvolvimento Empresarial. Autora: Isabella De Souza Cardoso; Orientador: Denny Amari Nishitsuji.

Trabalhos de ensino premiados:

Práticas pedagógicas

1- Título do trabalho: A Educação Antirracista Presente no Chão da Escola: Reflexões a Partir de Experiências no Programa de Residência Pedagógica. Autor: Dionatan Souza De Moura; Orientadora: Marisa Noda

1 – Título do trabalho: A Importância das Regências para o Desenvolvimento dos Estagiários em Construção de Conhecimento e Crescimento Profissional. Autor: Luiz Henrique Da Silva; Orientadora: Patricia Cristina Formaggi Cavaleiro Navi

1 – Título do trabalho: A Crônica como Instrumento Didático-Pedagógico nas Aulas de Língua Portuguesa. Autora: Angelita Fernandes Da Silva; Orientadora: Vera Maria Ramos Pinto

1 – Título do trabalho: Entre o Verbal e o Imagético: Uma Proposta Metodológica para o Letramento Literário com a Obra “O Convidador De Pirilampos”, de Ondjaki (2018). Autora: Maria Eduarda Rossito Andrade; Orientadora: Ana Paula Franco Nobile Brandileone.

Políticas Públicas e Formação Docente:

1 – Título do trabalho: Economia da Escravidão. Autora: Bruna Vieira Crescêncio; Orientadora: Marisa Noda

Trabalhos de Internacionalização premiados

Internacionalização

1- Título do trabalho: Mobilidade Docente UENP-UANTOF: Pesquisas Biológicas de Ambientes Aquáticos em Ecossistemas Distintos. Autor: Fabiano Gonçalves Costa; Orientadora: Priscila Caroza Frasson Costa

1 – Título do trabalho: Os Anos Iniciais da Docência no Programa Paraná Fala Inglês: Experiências e Contribuições para Minha Formação Profissional. Autor: Diego De Melo Ferreira; Orientadora: Priscila Ap. Borges Ferreira Pires.

2 – Título do trabalho: A Implementação do Paraná Fala Espanhol Na UENP: Contribuições e Encaminhamentos. Autora: Caroline Orlandini Alves; Orientador: Luiz Antonio Xavier Dias

Hot Science

1- Antonio Agusto Querunbim

1 – Victor Romario Alves Zaak Saraiva

2 – Rebeca Rocha Carvalho