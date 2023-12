O Projeto Musicou realizou, no dia 4 de novembro, o evento de encerramento das atividades de 2023. O evento, que visou compartilhar uma mostra do processo de aprendizagem dos alunos que participam das oficinas ofertadas pelo projeto, ocorreu no Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP).

Na ocasião, os alunos de iniciação musical, canto coletivo, violão e percussão realizaram apresentações musicais. Durante a mostra, o diretor de Cultura da UENP, James Rios de Oliveira Santos, ressaltou que o Musicou é de muita consistência e profundidade. “Nós temos várias entidades envolvidas neste projeto que, juntas, garantem o ensino de música de qualidade em Jacarezinho, algo muito importante para a nossa comunidade e nossa Instituição. Agora, nós vamos buscar estratégias para que possamos fazer com que esse projeto continue sendo uma realidade na nossa região, com o potencial que ela tem de transformar vidas”, disse.

A gerente regional Sul do Musicou, Fabiola Formicola, comentou que o projeto busca aproximar o ensino de música das comunidades. “A música sempre foi apresentada como algo distante das pessoas, como algo de difícil acesso. Realmente é algo que é caro, não é fácil ter um instrumento e um professor. A proposta do Musicou é justamente facilitar o acesso à música e demonstrar que todas as pessoas podem acessá-la e aprendê-la”, destacou.

O projeto atende desde crianças de 6 anos de idade até o público adulto. “A gente tem um público também de pessoas idosas que estão vindo ao Musicou para realizar sonhos que tiveram na infância. Hoje, tivemos essa mostra pedagógica e nela foi possível observar aonde cada aluno chegou, no seu tempo. Esse é o princípio do ensino coletivo aplicado no Musicou. No fim, todo mundo se diverte, colabora um com o outro e, principalmente, supera este desafio”, explicou Fabiola. Foram cerca de 212 pessoas beneficiadas, entre crianças, adolescentes, jovens e adultos, no ano de 2023.

O acompanhamento pedagógico do Projeto Musicou em Jacarezinho foi realizado pela coordenadora pedagógica Sara Dellallo, que também participou da mostra. Sara diz que o trabalho do projeto, neste ano de parceria, foi muito inspirador pelo próprio espaço da UENP. “A extensa área verde proporcionou integrações ao ar livre, a valorização da cultura local, o acolhimento fraterno de instituições como o CRAS e o grupo de mulheres que participaram das oficinas de Canto Coletivo. É um terreno muito fértil onde semeamos com carinho e respeito, e pudemos colher os frutos já na apresentação de encerramento”, destaca.

Ana Beatriz Aguiar Paulino Leite foi uma das pessoas que integrou a equipe do Musicou neste ano, como coordenadora local. Para ela, foi muito emocionante testemunhar a apresentação dos alunos. “Para cada um deles, a experiência musical tem uma importância diferente e, às vezes, dificuldades e desafios diferentes. É uma conquista compartilhada, eu sinto que eu conquistei em vê-los realizados, orgulhosos e ver o que eles desenvolveram. É maravilhoso para as crianças e para os adultos também, é um descobrimento compartilhado. Tem a alegria do desafio que é encarado, superado e compartilhado. É emocionante, bonito e real por isso, porque as pessoas estão muito envolvidas”, conclui Ana Beatriz.

A pequena Rafaela Buzzeti, de 7 anos, fez aula de iniciação musical no projeto durante o ano. “Foi muito legal participar, aprendi a cantar e tocar xilofone, teclado e flauta. Também fiz vários amigos aqui, foi muito divertido”, disse. A mãe de Rafaela, Rosinéia dos Santos Felipe, destaca que tem sido muito bom ver a animação da filha com o projeto. “Ela não conhecia nada de música. O interesse veio quando ela começou a participar do projeto. Hoje, ela fala dos instrumentos, mostra as músicas que aprendeu. Além disso, todos nós notamos a evolução dela ao longo do ano. Não queríamos que acabasse, ela gosta bastante de participar”, contou.

Outra aluna do projeto, Terezinha Moreira do Nascimento, 45 anos, participa junto com a filha, Alessandra Moreira do Nascimento. “Nós duas já participamos do coral da igreja e, quando ficamos sabendo do projeto, decidimos participar. Ao longo do ano, fomos observando como foi importante fazer parte dele. Nós aprendemos muita coisa, nos desenvolvemos cada dia mais”, relatou Terezinha. “O projeto trouxe muita aprendizagem, me ajudou a me aperfeiçoar mais no canto. Eu gosto muito de cantar e tocar, faz parte de mim, e, se o projeto continuar, estaremos aqui no próximo ano”, partilhou Alessandra.

Promovido pela Sustenidos Organização Social de Cultura, o Musicou possui, atualmente, 19 núcleos ativos em sete estados do país, dentre eles, o núcleo em Jacarezinho, apoiado pela UENP, pela Prefeitura e patrocinado pela Usina Jacarezinho do Grupo Maringá. Talita Carolina Theodoro, auxiliar de Responsabilidade Social do grupo patrocinador, destaca que a empresa acompanhou de perto, durante o ano, o desenvolvimento da iniciativa. “Nós conseguimos ver a importância do projeto na vida dos alunos, dos familiares, e vemos a confiança que eles têm no projeto e na equipe. Acompanhamos de perto, fizemos visitas e vimos a evolução e o resultado. Foi muito gratificante”, completa.

Também participaram do evento a equipe do Parque Universitário da UENP, professores do projeto, além dos pais, amigos e familiares dos alunos beneficiados pelo Projeto Musicou.