Técnicos do Instituto Água e Terra (IAT) resgataram uma onça-parda no quintal de uma residência na região central de Indianópolis, Noroeste do estado, nesta quarta-feira (13). A operação também contou com o apoio do Batalhão da Polícia Ambiental e profissionais da Escola de Veterinária da Universidade Paranaense (Unipar).

O animal é um macho jovem, em idade reprodutiva, com aproximadamente 45 kg, 1,87 m de largura e 50 centímetros de altura. Está com a dentição completa, e, como não possui nenhum ferimento, foi encaminhada para a soltura em seu habitat natural após a conclusão dos exames clínicos.

“Na nossa região, temos poucos fragmentos florestados interligados por áreas verdes, como as matas ciliares, que funcionam como corredores ecológicos. Esses animais utilizam esses espaços para se movimentarem”, explicou o chefe do escritório do IAT de Cianorte, Marcelo Marques.