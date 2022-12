Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um crime bárbaro ocorrido no início da noite desta sexta-feira (2) chocou os moradores de Abatiá, cidade localizada no Norte Pioneiro do Paraná. Um homem de 44 anos, funcionário público municipal, assassinou sua ex-esposa a facadas, e depois de cometer a atrocidade publicou em seu storie no whastapp uma selfie na cena do crime.

Conforme apurou a imprensa, a vítima tinha 40 anos, trabalhava como atendente em uma loja da cidade e convivia com o assassino há aproximadamente nove anos. O crime aconteceu por volta das 18h em uma casa na área central de Abatiá, possivelmente após uma discussão entre o casal.

O assassino, que já respondeu por tentativa de homicídio em 2016 contra a vítima, usou uma faca para golpeá-la nas costas, pescoço e rosto e depois tentou tirar a própria vida. Ele foi socorrido e seria transferido para um hospital da região.