A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) recebeu, na quarta-feira, 17 de setembro, pesquisadores de oito instituições públicas de Ensino Superior da Nova Zelândia. A comitiva esteve no Campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes, onde conheceu a Fazenda-Escola, os projetos de pesquisa e extensão, além da estrutura acadêmica e científica da UENP.

Nesta semana, o grupo também terá atividades em Londrina, Maringá, Cascavel, Toledo e o roteiro da delegação será concluído em Foz do Iguaçu. A missão internacional segue pelos municípios paranaenses com o objetivo de fortalecer laços e promover a troca de conhecimentos entre os países. A ação de internacionalização conta com apoio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e da Fundação Araucária.

Para o reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, a missão da Nova Zelândia no Brasil reforça o protagonismo do Paraná no cenário acadêmico nacional e internacional e fortalece a presença das universidades estaduais em redes globais de pesquisas científicas.

De acordo com o coordenador de Relações Internacionais da UENP, professor Fábio Henrique Rosa Senefonte, o intercâmbio entre o Brasil e a Nova Zelândia marca um novo capítulo na aproximação acadêmica com o país da Oceania e coloca o Paraná em posição de destaque no cenário global de pesquisa. “Estivemos na Nova Zelândia numa missão e visitamos oito instituições de ensino superior. Agora, a vinda deles pra cá, representa um passo no sentido de avançarmos as parcerias que nós iniciamos lá”, ressalta Senefonte.

“A partir dessa parceria firmada, nós vamos poder pensar em áreas estratégicas e tipos de atividades que nós podemos fazer conjuntamente com as instituições da Nova Zelândia. Hoje, nós temos uma parceria, formalmente, via Seti. Minha avaliação é muito produtiva, porque mostra o interesse deles na parceria conosco. Isso para nós significa muito. Esse compromisso é mútuo, para que essa parceria seja frutífera, e desenvolva muitas atividades”, acrescenta o professor.

O assessor de Relações Institucionais e Cooperação Internacional da Seti, Paulo Afonso Schimidt, acompanhou a visita da delegação neozelandesa à UENP e destacou que a ação de internacionalização é importante no fortalecimento e no crescimento das universidades estaduais do Paraná, tanto na área de pesquisa quanto de extensão. “Essa oportunidade com a Nova Zelândia é única. Há muita reciprocidade, muitos interesses comuns, e isso favorece muito a ação, que a gente imagina ser ampliada para os próximos anos”, afirma.

“Visamos intercâmbio de alunos, professores e desenvolvimento de pesquisas conjuntas, entre outras atividades que possam vir em decorrência dessa parceria e isso deve beneficiar todas as universidades do Estado, e a UENP em consequência. E também ao desenvolvimento de uma rede de pesquisas conjuntas, que já estamos formatando, e devemos ter resultados muito breves, da forma de participação das nossas universidades”, finaliza Schimidt.

UENP na Nova Zelândia

Em julho deste ano, o reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, e o coordenador de Relações Internacionais da Universidade, professor Fábio Henrique Rosa Senefonte, participaram, com representantes da Seti e das seis universidades estaduais, de várias reuniões na Nova Zelândia, a fim de estabelecer uma rede de cooperação em agricultura sustentável, saúde, biotecnologia e mudanças climáticas.

Agenda da comitiva

Nos próximos dias, a delegação neozelandesa visitará a Universidade Estadual de Londrina (UEL), também na região Norte, onde irá conhecer Central Multiusuária de Laboratórios de Pesquisa (CMLP) e ao Instituto de Pesquisa em Alimentos (IPA). Depois os visitantes seguem para a Universidade Estadual de Maringá (UEM) e o Parque Científico e Tecnológico de Biociências (Biopark), em Toledo, que é referência nacional em inovação e empreendedorismo.

O grupo também terá atividades na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), em Cascavel, com foco nos programas de pós-graduação em Engenharia Agrícola e Ciências Agrárias. As atividades da missão serão concluídas em Foz do Iguaçu, conhecendo projetos ligados à sustentabilidade e ao desenvolvimento regional também coordenados pela Unioeste.