Na manhã desta quinta-feira, 18 de setembro, um incêndio de grandes proporções mobilizou o Corpo de Bombeiros em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná. As chamas, que tiveram início em uma área de vegetação às margens da Rodovia Benedito Lúcio Machado, nas proximidades do km 4, avançaram rapidamente e atingiram um depósito de materiais recicláveis localizado na região.

O chamado de emergência foi registrado por volta das 11h, através do telefone 193. De acordo com os bombeiros, o local abriga grande quantidade de entulhos e veículos abandonados, o que contribuiu para a intensidade do fogo. A fumaça densa pôde ser vista até mesmo na zona urbana da cidade, causando preocupação entre os moradores.

Cerca de dez bombeiros atuam na linha de frente do combate às chamas, com o apoio de três caminhões, incluindo reforços vindos do município vizinho de Cambará. Até o momento, não há registro de vítimas, mas a operação segue em andamento e exige esforço contínuo das equipes para evitar que o incêndio se alastre para áreas residenciais ou comerciais próximas.

A causa do incêndio ainda não foi determinada, e a extensão dos danos será avaliada após o controle total das chamas. A população é orientada a evitar o trecho afetado da rodovia, que permanece parcialmente interditado para garantir a segurança dos trabalhos.

Mais informações serão divulgadas conforme o avanço da ocorrência e a liberação oficial dos órgãos responsáveis.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DOv-xIIDeGU/?igsh=MWo5cXhwczlmbHJ5dw==