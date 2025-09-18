A Coordenadoria de Relações Internacionais (CRI) da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) participou da 35ª Conferência e Exposição Anual da Associação Europeia de Educação Internacional (EAIE Conference & Expo), realizada entre os dias 9 a 12 de setembro em Gothenburg, na Suécia.

A Universidade foi representada pelo chefe de Gabinete da Reitoria, Mateus Luiz Biancon e pelo coordenador de Relações Internacionais da UENP, Fábio Henrique Rosa Senefonte. Os dois se reuniram com representantes de universidades da Índia, Bangladesh, Romênia, Suécia, Espanha e China para prospecção de novas parcerias para fomentar o desenvolvimento de atividades conjuntas de ensino e pesquisa.

Com o tema “GO-Create”, a conferência é o principal evento de educação internacional da Europa e busca promover parcerias globais. Nesta edição, foram mais de sete mil participantes de mais de 100 países. Do Brasil, foram 55 representantes de 50 instituições de diversos estados, que estiveram no estande Study and Research in Brazil, promovido pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação e da Divisão de Cooperação Educacional do Ministério das Relações Internacionais.

O coordenador do CRI, Fábio Henrique Rosa Senefonte, partilhou sua avaliação sobre a participação da UENP no evento. “Participar da maior feira de internacionalização da Europa é uma oportunidade ímpar de levar o nome da UENP, do Paraná e do Brasil para um espaço global, dando visibilidade para nossa Universidade e ocupando cada vez mais presença nesse cenário”, disse.

“Além disso, o evento sempre oportuniza momentos de se reunir com parceiros de longa data para discussões de atividades conjuntas desenvolvidas, além de podermos ampliar nossa rede de contatos para novas parcerias, sem contar com a atualização sobre os temas mais atuais nessa área”, concluiu.