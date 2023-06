A Reitoria da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) informa ciência da decisão tomada em Assembleia do Sindiprol/Aduel, na tarde de quinta-feira (15/06), sobre a suspensão da greve por 23 dias a partir da retomada das aulas no dia 19 de junho (segunda-feira). A assembleia ocorreu de forma simultânea nos três campi da Universidade e foi transmitida ao vivo.