A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase três toneladas de maconha escondidas em um caminhão baú frigorífico, neste domingo (18), na PR-323, em Cruzeiro do Oeste, noroeste do Paraná. Foi durante abordagem ao caminhão Volvo/FH12, com placas de Toledo, que seguia no sentido a Maringá.

Segundo a PRF, os compartimentos do veículo estavam vazios, mas a polícia constatou que havia um fundo falso na parte frontal do baú, onde foi localizado 2.973,6 kg da droga em fardos.

O condutor, um homem de 44 anos, afirmou à PRF ter carregado o caminhão em Toledo, cidade onde morava, e disse que pretendia seguir com a carga de drogas até Goiânia (GO).

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Umuarama. O crime de tráfico de drogas tem pena que pode chegar a 15 anos de reclusão.