Pesquisadores, docentes e estudantes de linguística e literatura se reúnem de 25 a 27 de novembro no Centro de Letras, Comunicação e Artes (CLCA) da UniversidadeEstadual do Norte do Paraná (UENP), campus Jacarezinho, para a 15ª edição do Seminário de Iniciação Científica Estudos Linguísticos e Literários (SóLetras).

O evento, em formato híbrido (presencial e online), tem como meta socializar pesquisas acadêmicas e práticas educativas, com ênfase na formação docente, no ensino de línguas, na inclusão e na valorização da diversidade étnico-racial, e assim ampliar o conhecimento acadêmico e fortalecer o intercâmbio entre diferentes campos do saber.

Entre os minicursos oferecidos estão: “A Ponte da Acessibilidade: o Professor de Atendimento Especializado e o Intérprete de Libras em Ação na Escola”, sobre aatuação desses profissionais na construção de práticas pedagógicas inclusivas; “Insólito social: literatura contemporânea e as contradições do real”, com análise do insólito na literatura latino-americana como instrumento de crítica social e denúncia de marginalizações; e “Diversidade e Inclusão Étnico-Racial no Ensino de Línguas Estrangeiras”, voltado a estratégias pedagógicas para valorizar culturas e identidades diversas, além da análise crítica de materiais didáticos. Cada participante inscrito poderá escolher um minicurso.

A comissão organizadora destaca que o SóLetras busca integrar linguística, literatura e ensino de línguas, criando um espaço democrático, plural e inclusivo de diálogoacadêmico. O seminário também promove reflexões sobre a prática docente, o papel da pesquisa acadêmica e a intervenção crítica e criativa na realidade socioculturalregional e nacional, por meio de conferências, mesas-redondas, oficinas, minicursos e apresentações de trabalhos científicos.

O público-alvo inclui pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação, e professores dos ensinos fundamental e médio interessados em linguística, literatura e áreas correlatas.

As inscrições para ouvintes seguem abertas até 25 de novembro, e o prazo para envio de resumos para apresentação de trabalhos é 10 de novembro. A taxa de participação é de R$ 40,00, com pagamento via Pix (soletras@uenp.edu.br) ou transferência bancária.

Os certificados de participação e de apresentação serão emitidos digitalmente em até 30 dias após o término do evento. Autores interessados podem enviar artigoscompletos para publicação nos anais do evento, de forma opcional, entre 25 de novembro e 10 de dezembro, seguindo as normas de formatação e referências da ABNT.