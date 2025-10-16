Na tarde de terça-feira (14), por volta das 12h05, a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de realizar um assalto a uma loja de eletrônicos e cosméticos em Abatiá. O crime ocorreu em um estabelecimento localizado na Rua José Carvalho de Oliveira.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o autor, armado com um revólver e utilizando capacete, entrou no local e anunciou o assalto, levando aproximadamente 32 perfumes e 26 celulares.

Assim que receberam as informações, equipes policiais da RPA local, da Patrulha Rural do 2º BPM, do 18º BPM e da cidade de Santo Antônio da Platina iniciaram diligências integradas para localizar o suspeito. Durante o cerco, ele foi abordado e preso pela equipe policial de Bandeirantes, quando tentava fugir em direção ao município.

Todo o material roubado foi recuperado, incluindo 32 perfumes, 26 celulares, uma caixa de som e um conjunto de capinhas. O suspeito foi encaminhado à delegacia competente para as medidas legais cabíveis.