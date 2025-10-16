WENCESLAU BRAZ – Uma ocorrência mobilizou a Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (16), por volta das 3h30, na Vila Velha. A equipe foi acionada pelo 190 após relatos de que um homem havia invadido a residência de uma idosa.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram o suspeito já contido por moradores. Segundo informações, o homem havia forçado a porta da cozinha e entrado na casa enquanto a moradora dormia. A vítima relatou que acordou com barulhos e flagrou o invasor revirando a sala, aparentemente em busca de objetos de valor. Ao reagir com tapas e gritos, conseguiu afugentá-lo momentaneamente.

Instantes depois, o suspeito teria retornado ao imóvel, sendo novamente surpreendido e imobilizado por vizinhos que ouviram os pedidos de socorro. Durante a abordagem policial, o homem tentou fugir, mas foi perseguido e detido dentro de outra residência nas proximidades.

Foram constatados danos na porta e objetos espalhados pela sala. A vítima, que mora sozinha, informou ainda que o mesmo indivíduo já havia furtado sua carteira meses antes, utilizando seu cartão para realizar compras em outra cidade.

Após o atendimento, ele foi encaminhado ao hospital para a realização de laudo médico e, posteriormente, conduzido à Delegacia de Polícia para os devidos procedimentos legais.