O rosto de Bruna Marquezine estampa cartazes espalhados em vários locais do mundo. A atriz brasileira está na imagem de cartazes e outdoors de divulgação do filme Besouro Azul, que estreia em 17 de agosto, e Bruna é coprotagonista. (assista trailer abaixo).

Nas redes sociais, a atriz compartilhou a surpresa e a alegria do momento em que vive.

“Uma brasileira em um filme de super herói da DC? E, essa brasileira sou eu? Quê?! Isso sempre pareceu ser algo tão distante principalmente para uma menina que nasceu em Duque de Caxias [RJ]”, desabafou Bruna Marquezine, nas redes sociais.

O filme Besouro Azul

Besouro Azul marca a estreia de Bruna Marquezine em Hollywood, atuando em inglês.

O filme, dirigido pelo cineasta porto-riquenho Angel Manuel Soto, é uma parceria com a Warner Bros Pictures com a DC Studios e representa o primeiro super-herói latino no cinema.

No elenco, está o ator Xolo Maridueña, de origem mexicana.

O enredo conta a história de Jaime Reyes ganha superpoderes quando um misterioso escaravelho se prende à sua coluna e lhe fornece uma poderosa armadura alienígena azul.

Há, ainda, a possibilidade de Besouro Azul ser transformado em trilogia.

Com os atores de Hollywood, nos Estados Unidos, em greve, a Warner Bros. Pictures tem investido em divulgação nas ruas.

Há também inserções publicitárias durante transmissões esportivas na TV nos Estados Unidos do filme.

Apoio dos fãs e admiradores

Nas redes sociais, a expectativa é grande para a estreia do filme.

“Parabéns, Bruna! Que orgulho! Feliz demais de ter você brilhando na nossa família DC”, afirmou uma internauta.

Outra fã acrescentou que: “Acredito que você é uma atriz incrível e minha celebridade favorita. Espero que este filme seja incrível como você, eu te amo Bruna e vou assistir seu filme”.

Um admirador não escondeu o entusiasmo. “Essa mulher simplesmente nasceu para brilhar.

Anúncio do filme Besouro Azul com o rosto de Bruna Marquezine: