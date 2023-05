Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Idoso mais fofo! Bobi, o cão mais velho do mundo, celebrou na última quinta-feira (11) mais um marco em sua vida: completou incríveis 31 anos de idade e ganhou uma festinha dos tutores, que revelaram o segredo da longevidade. (veja abaixo)

O totó mora em uma fazenda na cidade de Leiria, em Portugal. Lá ele pode brincar, rolar e ter bastante liberdade para curtir a “auposentadoria”!

Além disso, Bobi ganhou destaque mundial ao ser reconhecido pelo Guinness World Records em fevereiro deste ano, devido à sua notável longevidade. “Estamos muito felizes e gratos por ter o Bobi em nosso dia a dia”, contou Leonel Costa, o tutor do cão.

Vovô canino

Mesmo com alguns problemas de visão e para se locomover, o cãozinho é considerado um guerreiro pela sua família. Sendo um “aumigo” de longa data, os donos afirmam que o bichano tem realmente mais de 30 anos de idade.

Em 1992, Bobi foi oficialmente registrado no Serviço de Medicina Veterinária do Município de Leiria, onde sua data de nascimento foi confirmada.

A idade do cãozinho foi verificada pela SIAC, uma base de dados de animais de estimação autorizada pelo governo português e administrada pelo Sindicato Nacional dos Veterinários.

Foi então que o livro dos recordes ficou sabendo da história e procurou a família de Bobi.

Segredo da longevidade

O tutor do velho cãozinho acredita que a idade avançada de Bobi está diretamente relacionada ao amor e ao alimento que ele recebe.

Como sempre viveu na área rural de Portugal, Bobi desfruta da mesma comida que seus tutores, porém, sem adição de temperos.

“Bobi tem sido um guerreiro por todos esses anos, só ele sabe o quanto está aguentando, não deve ser fácil porque a expectativa de vida de um cão médio não é tão alta e se ele falasse poderia explicar esse sucesso”, afirmou Leonel.

Essa combinação de ambiente acolhedor e uma dieta saudável parece ter contribuído para a longevidade e vitalidade desse adorável cãozinho.

Cãozinho premiado

Bobi conquistou o título do Guinness World Record como o cão mais idoso do mundo em fevereiro.

Antes de Bobi, o título de cachorro vivo mais velho pertencia a Spike, que alcançou o recorde aos 23 anos e 7 dias, como foi verificado em Camden, Ohio, em 7 de dezembro de 2022.

Já o título de cachorro mais velho de todos os tempos era detido por Bluey, um cão pastor australiano que viveu impressionantes 29 anos e 5 meses antes de ser adormecido em novembro de 1939.

No entanto, mesmo com sua idade avançada, Bobi é um cão calmo e sociável, e ainda tem energia suficiente para brincar com os quatro gatos da família. Que vovô mais fofo!