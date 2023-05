Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente fatal ocorreu na madrugada desta sexta-feira, 13 de maio, na PR-092, na altura do km 275, em Siqueira Campos/PR. A colisão frontal envolveu uma motocicleta Honda Biz 125 e um caminhão VW, com placas de Siqueira Campos-PR e Arapongas-PR, respectivamente.

O condutor da motocicleta, um jovem de 20 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho/PR. Já o motorista do caminhão, de 43 anos, saiu ileso do acidente.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a colisão ocorreu por volta das 03h50 no sentido descendente da rodovia, em um trecho de curva aberta e declive.

O teste etilométrico foi realizado no condutor do caminhão, com resultado negativo para a presença de álcool no sangue. A pista estava em boas condições de tráfego e o tempo era favorável no momento do acidente.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes.