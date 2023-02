Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Brasil, fevereiro de 2023: Fevereiro chegou e com ele o Carnaval já bate à porta.

Com um avanço de 27% em relação a 2022, último ano sem restrições, o Carnaval deve movimentar mais de R$ 8 bilhões em 2023, estima a Confederação Nacional do Comércio – CNC.

O Carnaval é sinônimo de festa, alegria e, claro, muita comida e bebida boa. Seja aproveitando o feriado no sambódromo, nos blocos de rua, sozinho ou chamando os amigos para uma festa temática, vale estar preparado na hora de comer e beber.

Diferentemente do que acontece em outras datas comemorativas, no Carnaval, o momento de comer não segue muitas regras. Em casa pode ser um belo churrasco ou uma preparação mais gourmet, mas quando chega a hora de ir às ruas, a alimentação fica mais comprometida. Com a chegada desta data, o consumo de alimentos calóricos aumenta e é preciso atenção.

Durante os quatro dias de folia é muito importante ter cuidado com os alimentos vendidos pelos ambulantes – muitos são expostos a temperaturas inadequadas para sua conservação, provocando o aparecimento de bactérias que causam intoxicação alimentar. O ideal é pensar nisso antes de sair de casa e ter à mão o necessário para se alimentar de maneira prática, higiênica, nutritiva e saudável. “Sabemos da importância de alimentar-se bem regularmente, mas também sabemos que nesse período, o desgaste físico e o gasto energético são ainda maiores. Para isso é necessário manter o corpo nutrido e forte”, afirma Edmar Mothé, CEO da Bio Mundo, rede de lojas especializada em produtos naturais e nutrição esportiva.

O ideal é levar na bolsa ou mochila um lanche saudável para matar a fome, além disso, snacks, barrinhas de cereal e proteína.

As barrinhas de proteína são ideais para uma alimentação prática e deliciosa a qualquer hora, uma das mais importantes alternativas de lanche saudável nessa época do ano. O ponto positivo é que elas promovem a saciedade, visto que a proteína disponibiliza aminoácidos envolvidos na sinalização da sensação de estar satisfeito.

Vale lembrar que antes de qualquer coisa, se alimentar muito bem antes de sair de casa será fundamental e garantirá muito mais horas de diversão. O café da manhã, considerado a refeição mais importante do dia, deverá ser caprichado, promovendo energia suficiente para pular muito até o horário da próxima refeição, já que dificilmente haverá hora certa para ocorrer.

Além desses incríveis aliados é preciso lembrar da hidratação. Água é fundamental e faz toda a diferença para se manter bem durante todo o dia.

