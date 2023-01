Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A cena de um menino que se emociona ao ver a mãe vestida de noiva é tão linda que viralizou. Mekhi Sheffield, de 11 anos, chora quando encontra, pela primeira vez, Sommer Brooks, de 34 anos, pronta para subir ao altar. O encontro dos dois é puro amor.

O vídeo do encontro, batizado de “Mãe e Filho: Primeira Olhada”, viralizou. Teve mais de 7 milhões de visualizações, de 2,4 milhões de curtidas e 50 mil comentários.

O momento especial foi capturado pelo cabeleireiro de Sommer, Thomas Adrianna, em Orlando, Flórida, nos Estados Unidos, e compartilhado por ele e pela maquiadora Natalie Lewis no Facebook e Tik Tok.

A mãe pergunta para o filho: “Você vai chorar?”. Emocionado, o menino responde bem baixinho: “Eu te amo”. Ambos se abraçam. (assista abaixo).

O momento

No vídeo, o pequeno Mekhi, elegantemente vestido com um terno creme, gravata borboleta azul e flor na lapela, aparece caminhando em direção à mãe vestida de noiva e pronta para subir no altar.

Visivelmente emocionado, o menino tenta segurar o choro, mas não consegue! A mãe, docemente, o elogia e diz o quanto está bonito. Os dois se abraçam e a cena é a coisa mais fofa do mundo!

Tudo aconteceu momentos antes de Sommer Brooks (agora Jean) se casar com o noivo Jeffrey Jean quando fez uma pausa para compartilhar o encontro com o filho.

Comentários

Os internautas se derreteram com o momento mãe e filho.

“Ahhh não é justo me fazer chorar assim, filho sempre vai ser o primeiro amor na vida de uma mulher e menino sempre é mais amoroso com as mães”, disse uma internauta.

Outra acrescentou que: “Honestamente? É ela confirmando que as lágrimas dele eram lágrimas de felicidade. Eu amo isto”.

Assista: