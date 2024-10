Mãe é prioridade sempre e um músico brasileiro é prova disso. Ele parou o show para atender a ligação da matriarca. “Oi, mãe. Tudo bem?”, perguntou o violinista e maestro Simão Wolf, em viva-voz ao telefone, ainda no palco em Campos Novos, Santa Catarina.

Dona Marlice, mãe do músico, estava convidando o filho, a nora Duda e os netinhos para comerem uma cuca de chocolate. Uma torta típica alemã. Ela queria que ele fosse no momento do show, mas combinaram a visita para o dia seguinte.

“Mãe é a entidade mais importante da família. Não importa o que esteja fazendo, nunca deixe de atender sua mãe”, ensinou o músico. A plateia vibrou e o vídeo está viralizando nas redes sociais.

O dia seguinte

Descontraído, o artista explicou a situação ao público. Simão aproveitou o momento, esta semana, para refletir sobre a importância da figura da mãe.

Nas redes sociais, Simão Wolf postou o “dia seguinte” com a família e os pais dele, claro, comendo a cuca.

As carinhas de todos saboreando o quitute são fofas. Mais que isso: depois ele postou imagens da mãe fazendo cuca e a receita, tão desejada (abaixo).

Fãs e admiradores

Na internet, quem viu a cena, com o músico interrompendo o show para falar com a mãe, se emocionou.

“Não os conheço, mas já virei fã”, comentou uma internauta.

“A regra é clara: não importa o que você esteja fazendo, sempre atenda a sua mãe”, ressaltou outro seguidor.

Receita da cuca da mãe

Ingredientes

1 prato (raso) cheio de farinha de trigo Sananduva

2 ovos

2 colheres (sopa) de fermento

1/2 xícara (chá) de manteiga

1/2 xícara (chá) de banha derretida

1 frasco de baunilha

1 xícara e 1/2 (chá) de leite morno

1 xícara (chá) de Nescau

½ xícara (chá) de açúcar

1 pitada de sal

Canela a gosto

Farofa de cuca

Ingredientes

1 xícara e 1/2 (chá) de farinha de trigo Sanaduva

1 xícara e 1/2 (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de banha derretida

Baunilha a gosto

O modo de preparo está no vídeo (abaixo).

“Mãe é a entidade mais importante da família”, diz o músico Simão Wolf, que interrompeu o show em SC, para atender a ligação da mãe.- Foto: @simaowolf

Veja o momento em que o músico interrompe o show para atender a ligação da mãe: