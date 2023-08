Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Dia dos Pais é uma data que merece ser celebrada em família, e para reunir pais e filhos em um fim de semana diferente, cercado pela natureza e atividades radicais, em uma paisagem de tirar o fôlego, o Parque Estadual de Vila Velha, localizado em Ponta Grossa, a apenas uma hora da capital paranaense, Curitiba, realiza uma promoção especial: O pai que for ao Parque acompanhado de filho pagante, não paga o ingresso do dia 2 ao dia 13 de agosto.

“Todos os anos, em diversas datas, procuramos reunir as famílias em atividades diferenciadas, que proporcionem diversão para pais e filhos. Neste Dia dos Pais, não poderia ser diferente. Nossa intenção é que os pais possam desfrutar de um dia diferente, em que a prioridade seja o contato com a natureza e as atividades radicais que possuímos ao ar livre, como a Tirolesa mais linda do Brasil e o Arvorismo, além do passeio pelos nossos milenares Arenitos, a encantadora Lagoa Dourada e as Furnas”, afirma o Gestor do Parque, Leandro Ribas.

Dia dos Pais radical

Um momento de lazer diferenciado é a proposta do Parque Vila Velha. “Aqui, reunimos o contato com a natureza à boa gastronomia, com quatro deliciosas opções, e atividades e atrações que vão desde a contemplação da natureza ao desafio de ultrapassar seus próprios limites em nossos atrativos de aventura. Nossa proposta é sair do ‘lugar comum’ de presentear os pais com o trivial, e oferecer a eles lembranças significativas, além de criar boas memórias em um dos mais belos cartões-postais do Estado”, diz Ribas.

Além disso, no dia 12 de agosto, o Parque realiza mais uma edição da Caminhada Noturna, atração disputada entre os visitantes que oferece a visita ao Parque e a observação de uma perspectiva diferenciada. O trajeto da caminhada é de cerca de 4,5 km, ladeando os blocos de arenitos até chegar na icônica Taça, quando os participantes retornam, após a contemplação, partindo para o ponto especial de observação ao telescópio. A atividade tem foco na instrução e astronomia e curiosidades que são repassadas aos participantes ao longo do trajeto. Uma ótima opção para quem pretende aproveitar o Dia dos Pais em sua totalidade.

Sobre o Parque Vila Velha

Localizado a apenas uma hora de Curitiba, o Parque Estadual de Vila Velha é o primeiro parque estadual criado no Paraná, em 1953, e atualmente é uma concessão do Governo do Estado do Paraná, por meio do Instituto Água e Terra, à Soul Vila Velha, uma empresa do Grupo Soul Parques.

As bilheterias funcionam até as 15 horas. O parque indica, a chegada ainda pela manhã, para que os visitantes possam conhecer os três atrativos naturais – Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada – se deliciar com as diversas opções gastronômicas e ainda aproveitar as atrações de aventura – Tirolesa, Arvorismo e Cicloturismo.

Mais informações podem ser obtidas no site www.parquevilavelha.com.br e nas redes através do @parquevilavelha.