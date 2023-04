Sai ranking das 25 cidades mais bonitas do mundo! Tem Brasil na lista!

Barcelona, na Espanha, Queenstown, na Nova Zelândia e Istambul, na Turquia, ficaram nos três primeiros lugares no ranking. O Brasil aparece em 11º com a cidade do Rio de Janeiro. (veja as 25 mais abaixo)

A lista foi divulgada pelo site de viagens Travel+Leisure, uma revista com 50 anos de tradição em viagens, gastronomia, moda e diversão para as horas vagas!

Saiu o ranking das 25 cidades mais bonitas do mundo e já adianto que tem Brasil no meio ehehe…

A pesquisa

Ao todo, na plataforma Travel+Leisure, são mais de 16 milhões de viajantes, que vão desde redatores e fotógrafos que estão como nômades nesse mundo. Ou seja, a lista é bem verdadeira, tá?

As 25 cidades escolhidas são bem diferentes entre si: têm praia, museus, natureza, arquitetura e muita beleza!

Sem mais delongas, vamos mostrar as 25 cidades, mas quero combinar algo com você antes. No final, você escolhe uma e me leva junto, certo?

O Ranking das 25 cidades mais bonitas do mundo

1 – Barcelona (Espanha)

A arquitetura de Barcelona é um show à parte, né? E é por isso que a revista colocou essa cidade na lista! Destaque também para as praias mediterrâneas de areia dourada.

2 – Queenstown (Nova Zelândia)

Com um lago que banha a cidade lindíssima, o lago Wakatipu, Queenstown encanta pelo seu visual de cidade do interior. Apesar disso, a cidade é muito badalada, sendo conhecido como um local repleto de aventura, com rafting, passeios pelas vinícolas e paraquedismo.

3 – Istambul (Turquia)

Capital da Turquia, Istambul é um ótimo lugar para aqueles que adoram um bom café! A cidade mistura as poderosas mesquitas com mercados tradicionais e ruas de paralelepípedos.

4 – Paris (França)

Essa não precisa dizer muita coisa, né? O destino mais procurado por turistas do mundo, Paris tem de tudo! Os maravilhosos cafés, as flores espalhadas pelas cidades e muito museu histórico para os amantes da arte!

5 – São Francisco (Estados Unidos)

Golden Gate é uma dos cartões-postais mais famosos de todo o mundo, mas tem muito mais além disso! San Francisco tem ótimas boates e belas vistas do topo dos arranha-céus. A cidade também possui muitos espaços verdes que foram recém-revitalizados.

6 – Palermo (Itália)

O Teatro Massimo, uma das casas de ópera mais famosas da Itália fica localizada em Palermo. O estilo neoclássico das construções vai chamar a atenção dos fissurados por arquitetura e não se esqueça de provar a ótima pizza da região!

7 – Cidade do Cabo (África do Sul)

Belezas naturais são com Cidade do Cabo! Lá, você vai poder mergulhar com tubarões, beber ótimos drinks à beira do mar, visitar inúmeras vinícolas e até mesmo saborear um ótimo churrasco!

8 – Seul (Coréia do Sul)

De noite essa cidade fica um luxo! São milhões de luzes neons espalhadas que dão aquele toque bem cyberpunk em todo lugar que você passa. Seul é ultra moderna e as construções misturam o passado e o presente. Além de palácios centenários, é possível encontrar ótimos restaurantes e arranha-céus muito chiques.

9 – Cartagena (Colômbia)

Ótima culinária e praias belíssimas! Cartagena é uma cidade super “instagramável”, com casas muito coloridas e ilhas caribenhas com o mar mais azul que o olho da Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

10 – Quioto (Japão)

Quioto é uma cidade tranquila com um ritmo de vida calmo! É famosa pelos templos e pelas cerejeiras que ficam espalhadas ao redor dos fios por toda a cidade. O local é repleto de casas que chás, que servem bebidas milenares e comidas tradicionais.

11 – Rio de Janeiro (Brasil)

ô nois aí! Em 11° lugar está o Rio de Janeiro! A revista destacou as montanhas deslumbrantes e as praias lendárias. Além disso, o Rio é repleto de festas de samba de rua e muita gente bonita! Ganhou destaque também a praia de Copacabana e Ipanema, além do Cristo, a Floresta da Tijuca e o Jardim Botânico.

12 – Tbilisi (Geórgia)

Tbilisi é, segundo a revista, uma cidade de conto de fadas! As ruas de paralelepípedos são repletas de bares de vinho e dos famosos cafés georgianos tradicionais. A culinária é destaque e os sabores, segundo a revista, são bem equilibrados!

13 – Roma (Itália)

Não poderia faltar, né? Roma é toda charmosa e tem atrações para todos os tipos de gosto. São vários museus ao ar livre, becos charmosos e cada praça é mais bonita que a anterior! Para os que adoram experimentar iguarias do local em que estão, não deixe de tomar um delicioso sorvete cremoso, os famosos gelatos!

14 – Hoi An (Vietnã)

Hoi An é uma cidade ribeirinha declarada Patrimônio Mundial da Unesco. Hoi an tem ruas lotadas de biclieta e iluminadas por lanternas lindíssimas. Não deixe de fazer os lindos passeios de barco que a cidade dispõe.

15 – Londres (Inglaterra)

Terra da monarquia britânica, Londres é repleta de história! Você vai se impressionar com as construções do período medieval como, A Abadia de Westminster e a Torre de Londres. A cidade também tem uma vida noturna agitada e é ótima para compras!

16 – Buenos Aires (Argentina)

A cativante Buenos Aires, terra de restaurantes maravilhosos e arquitetura que mistura o estilo europeu e o toque latino-americano. Berço do tango, a capital argentina é repleta de mercados de ruas e museus históricos. Ah, traz um doce de leite argentino pra mim?

17 – Dubrovkni (Croácia)

As suas séries favoritas como, Game of Throne, Succession e até mesmo Star Wars, foram gravadas aqui! Isso, por si só, já é motivo para visitar Dubrovkni, né? A cidade é banhada por um mar super azul e tem uma gastronomia que você nunca vai esquecer!

18 – Sydney (Austrália)

Vistas incríveis, parques espetaculares e jardins coloridos. Foi isso o que colocou Sydney na lista! Se estiver no local, vale a visita na Sydney Opera House, um dos maiores símbolos da cidade!

19 – Sedona (Estados Unidos)

A cidade onde fica localizado o deserto do Arizona é cercada por paisagens de rochas vermelhas e desfiladeiros com um pôr do sol de fazer você chorar! Observar as estrelas por lá à noite é algo que você nunca vai esquecer!

20 – Chefchaouen (Marrocos)

Chefchaouen se destaca pelos seus becos pintados com um tom azul lindíssimo. O parque natural Cascades d’Akchour e o Talassemtane são locais que vão deixar você bem pertinho da natureza.

21 – Taipei (Taiwan)

Uma vez em Taipei, você vai querer conhecer o Taipei-101, um dos prédios mais altos do planeta! No andar 89°, você vai poder desfrutar de uma vista deslumbrante, vendo toda a cidade e as montanhas ao redor. Taipei ainda tem templos, fontes naturais e um mercado de flores incrível.

22 – Edimburgo (Escócia)

Castelos medievais enormes, parques verdes e vulcões adormecidos, essa é Edimburgo! A cidade é muito charmosa e no inverno ela fica mais especial ainda!

23 – San Miguel de Allende (México)

A cidade é repleta por becos, pátios e edifícios construídos no estilo colonial barroco. A Paróquia de San Miguel Arcángel chama a atenção pela sua imponência, sendo uma igreja rosa do século XVII.

24 – Singapura

Lugar único e inesquecível! Singapura é uma daquelas cidades futuristas, marcadas por arranha-céus e “superárvores”. Além disso, Singapura tem ótimos mercados locais e uma roda-gigante de 164 metros de altura!

25 – Nova York (Estados Unidos)

Museus prestigiados, lojas de grifes famosas e restaurantes para todos os gostos! Nova York é tudo em uma coisa só! A cidade abriga edifícios enormes, mas ao mesmo tempo é possível visitar bairros residências bem tranquilos.