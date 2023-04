Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motorista de 53 anos foi preso pela Polícia Militar no início da tarde desta segunda-feira (17), em Santo Antônio da Platina, após invadir o pátio do Sicredi com um Fiat/Uno. Ele estava embriagado, não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o carro estava com a documentação vencida.

O fato aconteceu na rua Laudelino José Mascaro. Uma equipe de Rádio Patrulha foi até o local e encontrou o motorista visivelmente embriagado, com odor etílico, fala desconexa e andar cambaleante. Os policiais verificaram e constataram que o condutor não possuía CNH e que o veículo estava com o licenciamento atrasado.

O homem realizou o teste de etilômetro, resultando em 1,35 mg/L. Ele foi preso e o carro recolhido ao pátio 4ª Companhia de Polícia Militar.