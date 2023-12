O show do beatle Paul McCartney em Curitiba, nesta quarta-feira (13), é uma apresentação de clássicos e também um espetáculo de luzes.

Pela fama e idolatria, Paul McCartney nem mesmo precisaria recorrer a efeitos, e eles não são o objeto principal da apresentação. A preocupação estética se encaixa de forma sútil com telões, vídeos e luzes na maioria das músicas.

A discrição só fica de lado no momento da música “Live and Let Die”. Ela é acompanhada de um estourar de fogos que pode ser sentido pelos fãs, com o calor e o estampido das explosões no palco, e as luzes que iluminam os céus. (veja o vídeo abaixo registrado por Wagner Tuma e publicado pelo perfil do Coritiba FC).

“Live and Let Die” marca o fim da primeira parte do show. Na sequência ele toca Let It Be fazendo a alegria dos fãs com o famoso refrão “na, na, na” e deixando o público enlouquecido e querendo mais. Veja a lista completa das músicas de Paul e como foi o show aqui. Clique.