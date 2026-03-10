A Maratona Internacional do Paraná (MIP) anunciou a abertura de um novo lote de vagas para as corridas de 5 quilômetros e 21 quilômetros. As inscrições serão liberadas na quinta-feira (12), a partir das 14h, após a alta demanda registrada nas primeiras fases de venda. Entre as opções disponíveis, a meia maratona (21k) se consolidou como a preferida entre os corredores.

Até o momento, cerca de 18 mil atletas já confirmaram participação no evento, número que coloca a Maratona Internacional do Paraná como a maior corrida já realizada no Estado. A expectativa é alcançar até 22 mil competidores.

Com percursos entre as cidades de Guaratuba e Matinhos, no litoral paranaense, a programação acontece nos dias 02 e 03 de maio de 2026. No sábado (02) serão disputadas as corridas de 5k e 21k. Já no domingo (03), será a vez das provas de 10k e 42k (maratona).

O grande diferencial da MIP é o trajeto que passa pela nova Ponte de Guaratuba, principal cartão-postal da corrida, cujas obras estão na reta final. Todos os percursos incluem a travessia pela estrutura, transformando a experiência em uma combinação de esporte, paisagem e um dos projetos de infraestrutura mais emblemáticos do Estado.

A premiação total anunciada pela organização ultrapassa R$ 300 mil. O destaque fica para os campeões da maratona (42k), que receberão R$ 50 mil cada nas categorias masculina e feminina, além de bônus de R$ 10 mil para o primeiro brasileiro e a primeira brasileira.

O lote extra será limitado e contempla apenas as corridas de 5k e 21k. As inscrições estarão disponíveis nesta quinta-feira, a partir das 14h, no site TicketSports. Mais informações podem ser acompanhadas no perfil oficial do evento no Instagram: @maratonainternacionalpr.

PONTE DE GUARATUBA – Na semana passada aconteceu o chamado “beijo da ponte”, etapa da obra que uniu as ligações da parte estaiada com a pré-moldada. Assim, Matinhos e Guaratuba estabeleceram a primeira conexão por terra da história. O governador Carlos Massa Ratinho Junior visitou a obra na manhã da última sexta-feira (6) e ajudou a concretar o último metro cúbico que faltava.

Ele foi um dos primeiros civis a fazer a travessia simbólica entre as duas cidades e também colocou uma placa no local para eternizar o momento da construção da ponte, realizada a partir de um investimento de R$ 400 milhões do Governo do Paraná.

A obra da Ponte de Guaratuba é uma iniciativa do Governo do Estado do Paraná, sob a coordenação do DER/PR, autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), executada pelo Consórcio Nova Ponte. As obras começaram em 2023 e estão perto da conclusão.