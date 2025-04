Quem deseja ver Cristiano Ronaldo e Messi jogando juntos pode ter a chance de o sonho se tornar realidade. Porque é isso que Carlos Tévez, ídolo do Boca Juniors e com passagem pelo Corinthians, quer fazer em seu jogo de despedida do futebol: juntar os dois maiores jogadores da geração.

Longe dos gramados desde 2021, Tévez quer fazer um jogo de despedida do futebol. O atacante revelou ao programa argentino “Olga” que está planejando a partida e quer Messi e Ronaldo no mesmo time.

“Ronaldo em um time e Messi no outro? Vou colocar eles juntos. Vou buscá-los, só precisamos ver quando. Não é fácil. Seria lindo fechar o ciclo com um jogo de homenagem no fim do ano”, revelou o ex-atacante.

O argentino também contou que outros grandes jogadores estarão no jogo comemorativo. Como ex-companheiros de Juventus, Manchester United e Boca Juniors.

“Edwin van der Sar estará em uma das equipes, e Buffon, na outra. No centro da defesa, provavelmente teremos Rio Ferdinand, Vidic, Chiellini e Bonucci. Patrice Evra, meu irmão, também tem que estar lá (…) Andrea Pirlo, Paul Scholes, Riquelme certamente estarão presentes. Rooney estará no ataque”, contou Tévez.

Parceria com Messi e Cristiano Ronaldo

Tévez e Messi jogaram juntos pela Argentina entre 2005 e 2015. Foram dez anos de amizade na seleção.

Com o português, a amizade nasceu no Manchester United. Eles conquistaram a Champions League nos “Red Devils”, clube que jogaram juntos entre 2007 e 2009.