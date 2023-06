Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Eduardo Barrichello venceu pela primeira vez na carreira na Stock Car. O filho de Rubens Barrichello faturou a corrida 2 da etapa de Cascavel, oeste do Paraná, neste domingo (18). Com muita emoção, o jovem piloto recebeu o abraço do pai, ex-piloto da Fórmula 1, assim que saiu do carro.

A corrida dois foi um confronto de gerações. Os jovens da Full Time, Eduardo Barrichello e Gianluca Petecof, brigavam na ponta contra o pentacampeão Cacá Bueno (KTF Sports). Dudu levou a melhor, disparou e chegou na frente pela primeira vez.

“É a consagração dele. Ele sentia que precisava passar para o Q2, mas o que ele vinha fazendo já era sensacional”, disse Rubinho assim que a vitória do filho foi confirmada.